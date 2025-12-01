ЧАТ ИГРЫ
Replaced Весна 2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Научная фантастика
6.9 85 оценок

Создатели киберпанкового платформера Replaced скоро сделают большое объявление

monk70 monk70

Долгожданная Replaced получит важные новости в ближайшее время, и, возможно, наконец-то будет объявлена ​​дата релиза. Игра, сочетающая в себе элементы экшена, приключений и платформера в уникальной эстетике киберпанка, может быть представлена ​​на церемонии вручения наград The ​​Game Awards 2025, которая состоится 11 декабря.

В социальных сетях студия сообщила о скором «большом объявлении» Replaced, которое взволновало игроков, с нетерпением ожидающих этот проект. Кроме того, команда поделилась новым постером с прекрасными иллюстрациями персонажей игры.

Скоро нас ждёт большое объявление от @REPLACEDGame, следите за новостями… И ещё, спасибо за этот невероятный постер @keyvei_art! Какой потрясающий постер!

После многочисленных задержек в последние годы фанаты с нетерпением ждут конкретной информации о выходе Replaced. Игра выделяется впечатляющим сочетанием 2D и 3D графики, создающим уникальный визуальный стиль, который делает её одной из самых многообещающих инди-игр в разработке.

После релиза Replaced будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.

Комментарии:  5
DemandingRufus

Пусть заявят, что игра отменена. Этот пиксельный Ватман никакого интереса не вызывает.

Роман Вартанов

Уверен, они учтут твоё особо важное мнение=)

nikvik jm

Очередной перенос даты выхода, да?

Kentarou

На этой игре можно поймать на лицемерии стукалика казуалова и михуила шпреддова из элджибити геймс. На анонсе так кичились типа НАША ИГРА БЕЛОРУСКАЯ! СКОРО ВЫЙДЕТ ТОП ГОТИ! А У НИХ ПЛОХОЙ Сталкер 2 уже ТЫЩУ РАЗ ПЕРЕНОСЯТ! ТАК НЕЛЬЗЯ!
В итоге их хваленый реплейсед сами же и забыли, игру переносили вот уже 3-4 год, но плохой Сталкер ага. Вот же мра3и

NumerousHale

Ура!