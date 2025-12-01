Создатели киберпанкового платформера Replaced скоро сделают большое объявление

Долгожданная Replaced получит важные новости в ближайшее время, и, возможно, наконец-то будет объявлена ​​дата релиза. Игра, сочетающая в себе элементы экшена, приключений и платформера в уникальной эстетике киберпанка, может быть представлена ​​на церемонии вручения наград The ​​Game Awards 2025, которая состоится 11 декабря.

В социальных сетях студия сообщила о скором «большом объявлении» Replaced, которое взволновало игроков, с нетерпением ожидающих этот проект. Кроме того, команда поделилась новым постером с прекрасными иллюстрациями персонажей игры.

Скоро нас ждёт большое объявление от @REPLACEDGame, следите за новостями… И ещё, спасибо за этот невероятный постер @keyvei_art! Какой потрясающий постер!

После многочисленных задержек в последние годы фанаты с нетерпением ждут конкретной информации о выходе Replaced. Игра выделяется впечатляющим сочетанием 2D и 3D графики, создающим уникальный визуальный стиль, который делает её одной из самых многообещающих инди-игр в разработке.

После релиза Replaced будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.