R.E.P.O. стала временно бесплатной в Steam

В инди-хите R.E.P.O. начались бесплатные выходные. Акцию запустили в связи с выходом масштабного обновления.

Кооперативный хоррор — взрывная новинка этого года. Игра похожа на Lethal Company, но более безумная и веселая. Разработчики подготовились к Хэллоуину — в рамках апдейта в игру «завезут» 10 новых монстров.

Судя по всему, обновление пришлось игрокам по вкусу — 30 октября, в день выхода патча, онлайн в хорроре вырос в разы. По данным SteamDB, пиковое значение в этот день составляет около 78 тысяч единовременных игроков.

Игру можно будет опробовать бесплатно до 3 ноября включительно. R.E.P.O доступна в российском Steam, но не переведена на русский язык.