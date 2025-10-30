ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
R.E.P.O. 26.02.2025
Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
9 1 026 оценок

В R.E.P.O. вышло большое хэллоуинское обновление

Solstice Solstice

Кооперативный хоррор R.E.P.O. получил крупное обновление The Monster Update, приуроченное к Хэллоуину. Это уже второй значительный патч для игры с момента релиза в феврале 2025 года.

Обновление добавило десять новых видов противников, поведение уже существующих монстров было переработано, добавлена возможность игрокам управлять головой персонажа после смерти. Также разработчики расширили три локации — Swiftbroom Academy, Headman Manor и Museum of Human Art — и добавили новые помещения и ценные предметы.

Кроме того, патч добавил визуальные улучшения, переработку звуков, оптимизацию управления и новые функции интеграции с Steam и Discord: теперь можно видеть, на какой локации играют друзья, и присоединяться к их сессиям напрямую. Оптимизирован процесс сохранения, улучшена система урона и работа некоторых предметов. Также были исправлены ошибки, которые нарушали процесс геймплея.

Источник  
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Vitykin

Контентище!

4
lehalo

Игра не работает если запускать с модами :(

2