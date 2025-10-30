В R.E.P.O. вышло большое хэллоуинское обновление

Кооперативный хоррор R.E.P.O. получил крупное обновление The Monster Update, приуроченное к Хэллоуину. Это уже второй значительный патч для игры с момента релиза в феврале 2025 года.

Обновление добавило десять новых видов противников, поведение уже существующих монстров было переработано, добавлена возможность игрокам управлять головой персонажа после смерти. Также разработчики расширили три локации — Swiftbroom Academy, Headman Manor и Museum of Human Art — и добавили новые помещения и ценные предметы.

Кроме того, патч добавил визуальные улучшения, переработку звуков, оптимизацию управления и новые функции интеграции с Steam и Discord: теперь можно видеть, на какой локации играют друзья, и присоединяться к их сессиям напрямую. Оптимизирован процесс сохранения, улучшена система урона и работа некоторых предметов. Также были исправлены ошибки, которые нарушали процесс геймплея.