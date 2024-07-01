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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 405 оценок

Resident Evil получила фанатскую короткометражку про эксперименты с Т-вирусом

butcher69
Новости

Группа фанатов Resident Evil создала короткометражный фильм, основанный на одном из самых знаковых текстовых дневников оригинальной игры, и в нем снялся актер, который появлялся в оригинальной игре.

В короткометражке The Keeper's Diary: A Biohazard Story Чарли Краславски, сыгравший Криса Редфилда в оригинальной Resident Evil 1996 года, исполняет роль Хранителя, человека, который медленно поддается процессу зомбирования, вызванному воздействием Т-вируса.

Фильм драматизирует события дневника, которые начинаются с того, что Хранитель играет в покер со своими коллегами и знаменито заканчивается словами "Itchy. Tasty.", которые, как показано в фильме, он пишет, когда последние остатки человечности покидают его.

Все это рассказывается с помощью обратной конструкции, в которой появляется актриса Грейси Мэдсен в роли Джилл Валентайн, читающей дневник постфактум.

Не забудьте посмотреть после титров забавный ролик, в котором, похоже, рассказывается об одном из будущих проектов продюсерской компании Biohazard Declassified.

Если вы не успели ознакомиться с оригинальной Resident Evil и хотите узнать, откуда взялся Дневник Хранителя, у вас есть два варианта.

Во-первых, ремейк Resident Evil HD, который изначально вышел для GameCube в 2002 году, а в 2015 году был переделан для более современных платформ, уже сейчас широко доступен на ПК и консолях.

Вы также можете вернуться к истокам и ознакомиться с Resident Evil 1996 года, которая на прошлой неделе была переиздана на GOG, а Resident Evil 2 и 3 скоро появятся в продаже. Будет ли эта первая часть следующей на прицеле Capcom для полноценного ремейка? Нам придется подождать и посмотреть.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Famiclone

Чешется...Вкусно...

0
Dansize

20 минут видео, из них 7 - титры...

0
SHTOPOR93

ну к слову выглядит интересно !

0
Legend_of_the_Hero

В 1080p или в 4K. https://www.youtube.com/watch?v=j6f8MrpCz34

0
Авраам Линкольн

А что это за мужик в роли Джилл? Или это транс? Свят, свят, свят!!!

0
CrispSundew

Ребята просто взяли и унизили NETFLIX.

-1