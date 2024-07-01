Resident Evil получила фанатскую короткометражку про эксперименты с Т-вирусом

Группа фанатов Resident Evil создала короткометражный фильм, основанный на одном из самых знаковых текстовых дневников оригинальной игры, и в нем снялся актер, который появлялся в оригинальной игре.
В короткометражке The Keeper's Diary: A Biohazard Story Чарли Краславски, сыгравший Криса Редфилда в оригинальной Resident Evil 1996 года, исполняет роль Хранителя, человека, который медленно поддается процессу зомбирования, вызванному воздействием Т-вируса.
Фильм драматизирует события дневника, которые начинаются с того, что Хранитель играет в покер со своими коллегами и знаменито заканчивается словами "Itchy. Tasty.", которые, как показано в фильме, он пишет, когда последние остатки человечности покидают его.
Все это рассказывается с помощью обратной конструкции, в которой появляется актриса Грейси Мэдсен в роли Джилл Валентайн, читающей дневник постфактум.
Не забудьте посмотреть после титров забавный ролик, в котором, похоже, рассказывается об одном из будущих проектов продюсерской компании Biohazard Declassified.
Если вы не успели ознакомиться с оригинальной Resident Evil и хотите узнать, откуда взялся Дневник Хранителя, у вас есть два варианта.
Во-первых, ремейк Resident Evil HD, который изначально вышел для GameCube в 2002 году, а в 2015 году был переделан для более современных платформ, уже сейчас широко доступен на ПК и консолях.
Вы также можете вернуться к истокам и ознакомиться с Resident Evil 1996 года, которая на прошлой неделе была переиздана на GOG, а Resident Evil 2 и 3 скоро появятся в продаже. Будет ли эта первая часть следующей на прицеле Capcom для полноценного ремейка? Нам придется подождать и посмотреть.
Чешется...Вкусно...
20 минут видео, из них 7 - титры...
ну к слову выглядит интересно !
В 1080p или в 4K. https://www.youtube.com/watch?v=j6f8MrpCz34
А что это за мужик в роли Джилл? Или это транс? Свят, свят, свят!!!
Ребята просто взяли и унизили NETFLIX.