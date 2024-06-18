Самой первой Resident Evil заново выдали возрастной рейтинг на ПК

18 июня 2024 года европейские рейтинговые агентства присвоили PC-версии Resident Evil 1 рейтинг 18+. Причины решения Capcom не комментирует. Описание рейтинга также не дает никаких подсказок.
Некоторые игроки предполагают, что Capcom просто готовится к релизу PC-версии игры. В настоящее время оригинальная Resident Evil 1 недоступна для покупки в Steam и других магазинах.
Стоит уточнить, речь идет не о ремейке Resident Evil, о котором сейчас ходит много слухов, а именно об оригинальной PC-версии игры. Компания эти слухи не подтверждала, однако обновление рейтинга может служить косвенным их подтверждением.
Ожидается, что Capcom в ближайшее время прояснит ситуацию.
Дайте оригинальные части людям к покупке, с времен ps1 не купить игры
Каждый шорох-уже сенсация.
И почему все это творится перед директом? // Игровой-Мир Шестьдесят-Один
Если и выпускать это заново, то с нормальными задниками и в купе с DS версией. В оригинальные оригиналы можно и на эмуляторе поиграть.
Для этого пришлось бы каких-нибудь Nightdive привлекать, а Кэпком явно ничего сложнее обновленного exe-шника делать не будут, так как новый ремейк куда больший профит принесёт.
Всю бы трилогию добавили в Стим.
Капкому уже давным давно надо было продавать классику в сборнике, как с недавним Tomb Raider, не знаю о чем они там думают.