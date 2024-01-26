Ремейку Resident Evil 2 исполнилось ровно 5 лет

В сердцах фанатов Resident Evil навсегда запечатлелась дата 25 января. Именно в 2019 году у геймеров появилась возможность заново насладиться одной из величайших классических игр для PlayStation One, но теперь в виде ремейка: Resident Evil 2.
Спустя пять лет приключение Леона С. Кеннеди и Клэр Редфилд по опустевшему Ракун-Сити прочно обосновалось в игровой вселенной во всех отраслях. По обновленным данным, ремейк стал самой продаваемой игрой в истории франшизы, разойдясь тиражом 13,1 миллиона копий.
Более того, игра получила почти единогласные оценки: геймплей, визуальное оформление и дизайн персонажей - одни из самых обсуждаемых аспектов. Положительные отзывы привели к тому, что на Metacritic игра получила рейтинг 91 балл и была удостоена звания "Must Play".
С пятой годовщиной, Resident Evil 2! В 2019 году обновленный Раккун-Сити встретил новичка-полицейского и студентку колледжа, и никто из них не подозревал, какой кошмар им предстоит пережить. Поделитесь своими воспоминаниями о возвращении или о том, как вы впервые оказались в Раккун-Сити.
— говорится в сообщении в официальном аккаунте Resident Evil в социальной сети X
Resident Evil 2 Remake доступна в версиях для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Подписчики PS Plus Extra/Deluxe, а также Xbox и PC Game Pass могут играть в нее без дополнительной платы.
какая милота)
Хороший ремейк.
Топ игра!!!
как быстро летит время
Игре ПЯТЬ лет! За это время вышло пару-тройку игр на Unreal Engine 5 с худшей графикой, чем в этой игре, с безыскусным открытым миром и требующие в ДВА-ТРИ раза мощнее видеокарты и процессоры! Выводы делайте сами.
Лучший ремейк Резика имхо. Трёшка получилась очень кастрированной а четверка мне вообще не близка.
Еще в детстве в оригинал гонял...
Пора делать новый ремейк.
Мои поздравления отличной игре
Помню делал предзаказ за месяц до выхода игры и этот месяц казался мне вечностью...а вот теперь уже 5 лет прошло(
Капец, я старый.
да тут половина комьюнини пегача младше этой игры
Двумя руками на него) 5 лет прошло, не верится
Насмотрелся роликов, хотел поиграть, но в итоге еле прошел за пару лет, лютая скука, а главное я просто не верю в происходящее из-за тотальной искусственности всего происходящего. В полицейском участке куча дверей с разными ключами, ключи хрен знает где. У нас тут зомби, но оружие в шкафчиках закрыто, будь добр порешать головоломки, чтоб открыть. Да тут вообще чтоб что-то сделать нужно решать головоломки или мотаться 100500 раз туда-сюда в поисках предметов, которые непонятно кто и зачем унес в другие места, и даже на хаос это не списать. Хочешь ленту сорвать - нужен нож, хотя это можно пальцами сделать. В руках пистолет, которым можно отстрелить замок, но нет, ходи ищи ключ. Условность на условности и условностью погоняет, это даже в RPG уже почти лет десять выглядит нелепо, то есть после выхода первой Divinity Original Sin, а тут у нас как бы экшен...
Чел, просто погугли описание жанра сурвайвал хоррор, сразу глупые претензии и вопросы отпадут сами собой. Если условности целого жанра тебе не выкатывают, это не значит, что жанр или игра плохая, просто это не твое. И если римейк второго Сайлент Хилла будет близок к оригиналу, то тебе лучше к нему даже не приближайся, сгоришь в десятки раз быстрее)
Играй в эмерсив симы, там игрока практически никак не ограничивают, в рамках геймплея. Ну или играй в четверку, она почти полностью линейная и намного больше уходит в экшен.