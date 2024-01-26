Ремейку Resident Evil 2 исполнилось ровно 5 лет

В сердцах фанатов Resident Evil навсегда запечатлелась дата 25 января. Именно в 2019 году у геймеров появилась возможность заново насладиться одной из величайших классических игр для PlayStation One, но теперь в виде ремейка: Resident Evil 2.

Спустя пять лет приключение Леона С. Кеннеди и Клэр Редфилд по опустевшему Ракун-Сити прочно обосновалось в игровой вселенной во всех отраслях. По обновленным данным, ремейк стал самой продаваемой игрой в истории франшизы, разойдясь тиражом 13,1 миллиона копий.

Более того, игра получила почти единогласные оценки: геймплей, визуальное оформление и дизайн персонажей - одни из самых обсуждаемых аспектов. Положительные отзывы привели к тому, что на Metacritic игра получила рейтинг 91 балл и была удостоена звания "Must Play".

С пятой годовщиной, Resident Evil 2! В 2019 году обновленный Раккун-Сити встретил новичка-полицейского и студентку колледжа, и никто из них не подозревал, какой кошмар им предстоит пережить. Поделитесь своими воспоминаниями о возвращении или о том, как вы впервые оказались в Раккун-Сити.

— говорится в сообщении в официальном аккаунте Resident Evil в социальной сети X

Resident Evil 2 Remake доступна в версиях для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Подписчики PS Plus Extra/Deluxe, а также Xbox и PC Game Pass могут играть в нее без дополнительной платы.