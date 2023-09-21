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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 263 оценки

Capcom выпустила контентное обновление для Resident Evil 4 Remake

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Gruz_
Новости

Компания Capcom выпустила обновление 1.100 для ремейка Resident Evil 4 на всех платформах, которое содержит DLC Separate Ways с Адой Вонг, а также обновление для базовой игры в виде бесплатного контента для режима "Наемники".

Ниже вы можете ознакомиться с нововведениями патча для RE4 от 21 сентября:

  • В игровой режим "Наемники" добавлены новые этапы и персонажи.
  • Внесены балансовые коррективы в подсчет очков, выпадение предметов и бонусы времени для существующих персонажей.
  • Separate Ways уже доступна для покупки.
  • Играя за Аду Вонг в этом дополнительном эпизоде, вы узнаете о событиях Resident Evil 4 с ее точки зрения и получите ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в основной части. Посмотрите на историю с другой стороны ее глазами, когда ее миссия и судьба во второй раз переплетаются с судьбой Леона Кеннеди.
  • Добавлены новые трофеи
  • Исправлены различные ошибки.

Обновление 1.100 для Resident Evil 4 Remake уже доступно для загрузки на всех существующих платформах, таких как PS4, PS5, Xbox Series S/X и PC. В зависимости от платформы размер файлов может отличаться. Так, на PlayStation 5 вам потребуется загрузить примерно 2,7 Гбайт.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
жифорсник

в оригинале было 2 dlc за Аду

0
OculusMortem

Было одно. Другой режим где нужно собрать 5 образцов плагасов это а-ля режим тофу из двойки.

1
Ely Maze

Вопрос не про ремейк но мне просто интересно например если я куплю ключ оригинального RE4 смогу ли я активировать ее на Русском аккаунте?

Тот же вопрос и про другие недоступные игры в стиме

0
Леха Уэст

Да можешь активировать

0
Satty

на это тебе ответит только продаван

0
shootin_ilya

Смотря для какого региона будет куплен ключ, если аккаунт Россия то и ключ нужен для России

0
Ely Maze shootin_ilya

например на том же ключе RE4 написано РФ+Весь Мир он же подойдет?

0
Кей Овальд

Вот теперь можно ждать игру на торрентах и играть.

-12
deusMarshall

Уже реально проработанные игры можно и купить)

1
Заманчивая Печенька

да вроеде только, как не быстро взлом длс появится...основную игру можно пройти хоть щас, а вот длс другой вопрос. но за такую игру и деньжат отвалить не стрёмно) она стоит того.

0
Кей Овальд Заманчивая Печенька

Да я бы отвалил, но не могу. Издатель выбора не оставил, только торрент. После такого плевка покупать их игры это зашквар.

-3
Кей Овальд deusMarshall

Её нельзя купить в России.

0
GlamDodgeX Кей Овальд

Вы знаете мне товарищ из города Муравленко(Россия) через стим гифт покупает по карте газ пром, а я ему со сбера перевожу

0