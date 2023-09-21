Capcom выпустила контентное обновление для Resident Evil 4 Remake ©

Компания Capcom выпустила обновление 1.100 для ремейка Resident Evil 4 на всех платформах, которое содержит DLC Separate Ways с Адой Вонг, а также обновление для базовой игры в виде бесплатного контента для режима "Наемники".

Ниже вы можете ознакомиться с нововведениями патча для RE4 от 21 сентября:

В игровой режим "Наемники" добавлены новые этапы и персонажи.

Внесены балансовые коррективы в подсчет очков, выпадение предметов и бонусы времени для существующих персонажей.

Separate Ways уже доступна для покупки.

Играя за Аду Вонг в этом дополнительном эпизоде, вы узнаете о событиях Resident Evil 4 с ее точки зрения и получите ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в основной части. Посмотрите на историю с другой стороны ее глазами, когда ее миссия и судьба во второй раз переплетаются с судьбой Леона Кеннеди.

Добавлены новые трофеи

Исправлены различные ошибки.

Обновление 1.100 для Resident Evil 4 Remake уже доступно для загрузки на всех существующих платформах, таких как PS4, PS5, Xbox Series S/X и PC. В зависимости от платформы размер файлов может отличаться. Так, на PlayStation 5 вам потребуется загрузить примерно 2,7 Гбайт.