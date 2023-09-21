Capcom выпустила контентное обновление для Resident Evil 4 Remake

Компания Capcom выпустила обновление 1.100 для ремейка Resident Evil 4 на всех платформах, которое содержит DLC Separate Ways с Адой Вонг, а также обновление для базовой игры в виде бесплатного контента для режима "Наемники".
Ниже вы можете ознакомиться с нововведениями патча для RE4 от 21 сентября:
- В игровой режим "Наемники" добавлены новые этапы и персонажи.
- Внесены балансовые коррективы в подсчет очков, выпадение предметов и бонусы времени для существующих персонажей.
- Separate Ways уже доступна для покупки.
- Играя за Аду Вонг в этом дополнительном эпизоде, вы узнаете о событиях Resident Evil 4 с ее точки зрения и получите ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в основной части. Посмотрите на историю с другой стороны ее глазами, когда ее миссия и судьба во второй раз переплетаются с судьбой Леона Кеннеди.
- Добавлены новые трофеи
- Исправлены различные ошибки.
Обновление 1.100 для Resident Evil 4 Remake уже доступно для загрузки на всех существующих платформах, таких как PS4, PS5, Xbox Series S/X и PC. В зависимости от платформы размер файлов может отличаться. Так, на PlayStation 5 вам потребуется загрузить примерно 2,7 Гбайт.
в оригинале было 2 dlc за Аду
Было одно. Другой режим где нужно собрать 5 образцов плагасов это а-ля режим тофу из двойки.
Вопрос не про ремейк но мне просто интересно например если я куплю ключ оригинального RE4 смогу ли я активировать ее на Русском аккаунте?
Тот же вопрос и про другие недоступные игры в стиме
Да можешь активировать
на это тебе ответит только продаван
Смотря для какого региона будет куплен ключ, если аккаунт Россия то и ключ нужен для России
например на том же ключе RE4 написано РФ+Весь Мир он же подойдет?
Вот теперь можно ждать игру на торрентах и играть.
Уже реально проработанные игры можно и купить)
да вроеде только, как не быстро взлом длс появится...основную игру можно пройти хоть щас, а вот длс другой вопрос. но за такую игру и деньжат отвалить не стрёмно) она стоит того.
Да я бы отвалил, но не могу. Издатель выбора не оставил, только торрент. После такого плевка покупать их игры это зашквар.
Её нельзя купить в России.
Вы знаете мне товарищ из города Муравленко(Россия) через стим гифт покупает по карте газ пром, а я ему со сбера перевожу