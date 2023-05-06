EMPRESS приступила к взлому ремейка Resident Evil 4 ©

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что закончила со своими личными проектами и приступила к взлому ремейка Resident Evil 4. По ее словам, пришло время снова напрячь свой интеллект и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo. Точных сроков взлома девушка не назвала, но учитывая предыдущие взломы, это займет от двух недель до месяца.

Resident Evil 4 Remake - полное переиздание четвертой части Resident Evil 4, выполненное на совершенно новом движке. После биологической катастрофы в Раккун-Сити прошло шесть лет. Агента Леона С. Кеннеди, пережившего те события, отправили на задание по спасению похищенной дочери президента. В попытках отыскать ее он оказывается в укромной европейской деревеньке, где с местными жителями творится что-то не то. Сорвите занавес с этой увлекательной и жуткой истории о смелом герое и познайте жизнь и смерть, ужас и восхищение.