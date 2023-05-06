Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 4 885 оценок

EMPRESS приступила к взлому ремейка Resident Evil 4

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2BLaraSex
Новости

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что закончила со своими личными проектами и приступила к взлому ремейка Resident Evil 4. По ее словам, пришло время снова напрячь свой интеллект и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo. Точных сроков взлома девушка не назвала, но учитывая предыдущие взломы, это займет от двух недель до месяца.

Resident Evil 4 Remake - полное переиздание четвертой части Resident Evil 4, выполненное на совершенно новом движке. После биологической катастрофы в Раккун-Сити прошло шесть лет. Агента Леона С. Кеннеди, пережившего те события, отправили на задание по спасению похищенной дочери президента. В попытках отыскать ее он оказывается в укромной европейской деревеньке, где с местными жителями творится что-то не то. Сорвите занавес с этой увлекательной и жуткой истории о смелом герое и познайте жизнь и смерть, ужас и восхищение.

ПК Индустрия
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Комментарии: 56
Ваш комментарий
noscome

Хорошая новость. Ждём, улыбаемся и машем на прощание dernuvo.

17
tvunkis1

Ремейк Дед Спейс такой

17
Omnia Smirnow

Ага, также как и остальные.

0
DarkoLay

Да нафиг он нужен. Тупо та же игра с минимумом изменений.

-2
alik12345

И новая часть NFS где-то плачет в сторонке. Все про нее забыли (

0
AndruhaGruz DarkoLay

Зачем говорить если не играл,Я сейчас прохожу девятую главу и скажу что это далеко не то же самое.

0
Сергей Понащенко DarkoLay

На мой взгляд куда лучше оригинала вышла. Сюжет подрихтовали нормально так. Многие моменты, где были вопросы сделали логичными. Персонаже также гораздо лучше прописали. Да и Айзека заговорил, что тоже не слабый такой плюс.

0
DEDGAMER

Ну это отличная новость для всех, думаю,а не только для любителей халявы,денуво надо уничтожать)

7
XeNTRoN

Не для всех,а только для пиратских бомжей которые не могут выделить денег на отличную игру.

-44
golab42 XeNTRoN

А тебе все не как в палата N6 не выключат инет...

2
Limgrave XeNTRoN

Кто за соло игры деньги тратит, бомж

-11
mashalle

Скидка будет, тогда и куплю, за 5к брать не буду

1
DeadRemix mashalle

Ну так то игра и не стоит 5к, а до релиза была еще дешевле , за 560 лир можно было взять, а это в районе 2.5к было

-5
Tiktotayou124

Наконец-то отошла от запоя.

3
WarCraf4er

Наверное для неё только и делали Denuvo. А потом как взломает потом и они сами его из игры удалят

2
Сергей Понащенко

Удалят через год. Там ещё длс за японку выйдет. Так что ещё перевзлом будет нужен. Ну тут уж снова оффку возьму, чтоб не ждать.

0
Niera2B

Всё бы нечего, да только из за этой защиты производительность падает. И смысл мне на неё деньги тратить, если там автоматом не самая игра жрёт мой комп, а дермуво эта. Жду взлома очень и новость, что Capcom удаляет защиту после взлома ))

1
saa0891

Шикарно,в этот шедевр должен поиграть каждый кто хочет,для меня это сейчас лучший резик в серии,ну и профи режим прямо очень порадовал,челенджа вагон и маленькая тележка,оригинал на профи вообще проходился не напрягаясь,а тут зомбы гораздо злее и быстрее.

И теперь хоть будет версия на которой все старые моды будут работать.

0
Trinity_ExDeath

Ты про какие "старые" моды?

0
saa0891 Trinity_ExDeath

Есть моды которые уже не работают после обновы которая добавила наёмников,например этот шикарный мод уже не работает

https://www.playground.ru/resident_evil_4/file/resident_evil_4_remake_vesker_vmesto_leona-1619852

ну и в дальнейшем Capcom ещё кучу патчей выпустит и не факт что авторы многих других модов их будут обновлять,опять же даже если кто то и обновит это всё опять надо перекачивать,я это уже прекрасно знаю по ремейкам RE2,3,благо там есть старые репаки на которых всё отлично работает.

-1
saa0891
так это модеру надо обновить

Я заливал этот мод на PG,на nexuse откуда я его брал его уже нет (походу мод был платный и его удалил из-за жалобы),да и не в этом суть,а в том что после некоторых обнов многие моды могут не работать,зачем мне этот геморрой.

-1
Aila_210

Не ждем а готовимся

0
Gector17792020

ессть

0
Его-р

Зашибись ураа!!!

0
askazanov

Ништячок!!!!! Ждём)

0
Smalko

Интересно узнать когда джедаев, в прошлый раз она ломанула его за недели 2?

И как поведет себя игра без денуво, хмм

0
vladislav88

ждём

0
Bamburrr

Сейчас приступила? Вроде обещала сразу после Вальгаллы. Любопытно, сколько времени займёт.

0
Сергей Понащенко

Написано же, сколько ждать)

0
KyHeM
0
MRSALAMANDRA123

отличные новости давно хотел её пройти но ценник нереальный

0
Spillik

Писькодеры, здесь?

0
морковняк

рановато конечно. но тоже хорошо.

-3
Korn_Katar

Та на фиг он нужен?

-4
AGS37

хз у меня лицуха пройденная на 100%, но интересно будет ли сильная разница в оптимизации и заценю костюмы (хотя я всёравно моды использую) и оружку из deluxe

-3
Limgrave AGS37

Не будет разницы в оптимизации

0
saa0891 AGS37
но интересно будет ли сильная разница в оптимизации

А с чего должна быть разница если это просто обход защиты,даже если со временем сами Capcom уберут защиту разница будет заметна разве что на вёдрах где важен каждый кадр,это уже кучу раз проверяли.

2
3Lexas saa0891

Так же кучу раз доказывали обратное и личная практика подтвердила. Довольно часто взломанные игры работают лучше

0
Никита Дроздоvv

неужели людям охота ждать? можно же просто офлайн аккаунт купить и не париться

-4
electr01

Люди уж очень сильно бояться слово "КУПИТЬ"

так что не обижайте меньшинства, вы задели чьи-то чувства

-3
Omnia Smirnow

Да тут уже пора приступать к взлому Dead Island 2. Чего она ждёт, больше донатов?

-5
SewAwOw

Да. С чего бы ей/ему/им взламывать что-то бесплатно?

2
Tiktotayou124

Донат по DI2 уже был. Значит взломает после резика скорее всего.

0
WeLoveEpicGames SewAwOw

На дед айленд давно уже задонатили

0
Авраам Линкольн

Лучше ещё раз пройти богоподобный оригинал, чем тратить время на эту детскую блевоту.

-5
tvorog8088

Блин а я уже прошёл офку за 40 рублей, надеюсь дальше зв ломанёт, всё равно буду озвучку ждать, как раз через пол годика с озвучкой во взломанную и поиграл бы.

-6
Артур Котовой

Японцы таки дали ключи шифрования, значит продажи рухнули

-7
Arbalet777

Поздновато, вчера закончил его прохождение.

-7
Kitocun

взял офлайн активацию за 100 рублей прошол и забыл

-7
VOVAMAS

Уже как то пофиг... Оффлайн активацию за 200 сотки брал в стиме и прошёл игру!

-7
OculusMortem

Что, даем этой выскочке неделю, чтобы она подтвердила свои громкие слова о изи-взломах? Или адепты импресс будут дальше пытаться оправдать ее? =D

Сам я резик давно уже прошел и приступил к другим играм. Игра кстати отлично оптимизирована и денуво никак не руинит производительность, еще один очередной камень в огород хейтерам денувы, лол.

Ставьте кстати минус те кто относят себя к лизоблюдам импресс, а нормальные адекватные люди которые понимают что денуво не руинит производительность поставят плюс. :)

-14
DarkWolf1660

Конкретно эта игра отлично оптимизирована по части проца, который в первую очередь и грузит денуво, вот и влияние не столь заметно. В любой другой игре, где разрабы не уделили такого же внимания оптимизации, производительность будет в гамне, а с защитой и подавно.
В любом случае, денуво влияет на фпс и стабильность (если лишняя нагрузка на цп, оперативу и +300мб к exeшнику по чьему-то мнению не влияют на производительность - встал и вышел)

0
OculusMortem DarkWolf1660

Если и есть какое то "влияние" то оно явно не превышает влияние какого-нибудь фонового процесса в самой системе, типа дискорда или проводника, то бишь абсолютно мизерное.

-1