EMPRESS приступила к взлому ремейка Resident Evil 4

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что закончила со своими личными проектами и приступила к взлому ремейка Resident Evil 4. По ее словам, пришло время снова напрячь свой интеллект и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo. Точных сроков взлома девушка не назвала, но учитывая предыдущие взломы, это займет от двух недель до месяца.
Resident Evil 4 Remake - полное переиздание четвертой части Resident Evil 4, выполненное на совершенно новом движке. После биологической катастрофы в Раккун-Сити прошло шесть лет. Агента Леона С. Кеннеди, пережившего те события, отправили на задание по спасению похищенной дочери президента. В попытках отыскать ее он оказывается в укромной европейской деревеньке, где с местными жителями творится что-то не то. Сорвите занавес с этой увлекательной и жуткой истории о смелом герое и познайте жизнь и смерть, ужас и восхищение.
Хорошая новость. Ждём, улыбаемся и машем на прощание dernuvo.
Ремейк Дед Спейс такой
Ага, также как и остальные.
Да нафиг он нужен. Тупо та же игра с минимумом изменений.
И новая часть NFS где-то плачет в сторонке. Все про нее забыли (
Зачем говорить если не играл,Я сейчас прохожу девятую главу и скажу что это далеко не то же самое.
На мой взгляд куда лучше оригинала вышла. Сюжет подрихтовали нормально так. Многие моменты, где были вопросы сделали логичными. Персонаже также гораздо лучше прописали. Да и Айзека заговорил, что тоже не слабый такой плюс.
Ну это отличная новость для всех, думаю,а не только для любителей халявы,денуво надо уничтожать)
Не для всех,а только для пиратских бомжей которые не могут выделить денег на отличную игру.
А тебе все не как в палата N6 не выключат инет...
Кто за соло игры деньги тратит, бомж
Скидка будет, тогда и куплю, за 5к брать не буду
Ну так то игра и не стоит 5к, а до релиза была еще дешевле , за 560 лир можно было взять, а это в районе 2.5к было
Наконец-то отошла от запоя.
Наверное для неё только и делали Denuvo. А потом как взломает потом и они сами его из игры удалят
Удалят через год. Там ещё длс за японку выйдет. Так что ещё перевзлом будет нужен. Ну тут уж снова оффку возьму, чтоб не ждать.
Всё бы нечего, да только из за этой защиты производительность падает. И смысл мне на неё деньги тратить, если там автоматом не самая игра жрёт мой комп, а дермуво эта. Жду взлома очень и новость, что Capcom удаляет защиту после взлома ))
Шикарно,в этот шедевр должен поиграть каждый кто хочет,для меня это сейчас лучший резик в серии,ну и профи режим прямо очень порадовал,челенджа вагон и маленькая тележка,оригинал на профи вообще проходился не напрягаясь,а тут зомбы гораздо злее и быстрее.
И теперь хоть будет версия на которой все старые моды будут работать.
Ты про какие "старые" моды?
Есть моды которые уже не работают после обновы которая добавила наёмников,например этот шикарный мод уже не работает
https://www.playground.ru/resident_evil_4/file/resident_evil_4_remake_vesker_vmesto_leona-1619852
ну и в дальнейшем Capcom ещё кучу патчей выпустит и не факт что авторы многих других модов их будут обновлять,опять же даже если кто то и обновит это всё опять надо перекачивать,я это уже прекрасно знаю по ремейкам RE2,3,благо там есть старые репаки на которых всё отлично работает.
Я заливал этот мод на PG,на nexuse откуда я его брал его уже нет (походу мод был платный и его удалил из-за жалобы),да и не в этом суть,а в том что после некоторых обнов многие моды могут не работать,зачем мне этот геморрой.
Не ждем а готовимся
ессть
Зашибись ураа!!!
Ништячок!!!!! Ждём)
Интересно узнать когда джедаев, в прошлый раз она ломанула его за недели 2?
И как поведет себя игра без денуво, хмм
ждём
Сейчас приступила? Вроде обещала сразу после Вальгаллы. Любопытно, сколько времени займёт.
Написано же, сколько ждать)
отличные новости давно хотел её пройти но ценник нереальный
Писькодеры, здесь?
рановато конечно. но тоже хорошо.
Та на фиг он нужен?
хз у меня лицуха пройденная на 100%, но интересно будет ли сильная разница в оптимизации и заценю костюмы (хотя я всёравно моды использую) и оружку из deluxe
Не будет разницы в оптимизации
А с чего должна быть разница если это просто обход защиты,даже если со временем сами Capcom уберут защиту разница будет заметна разве что на вёдрах где важен каждый кадр,это уже кучу раз проверяли.
Так же кучу раз доказывали обратное и личная практика подтвердила. Довольно часто взломанные игры работают лучше
неужели людям охота ждать? можно же просто офлайн аккаунт купить и не париться
Люди уж очень сильно бояться слово "КУПИТЬ"
так что не обижайте меньшинства, вы задели чьи-то чувства
Да тут уже пора приступать к взлому Dead Island 2. Чего она ждёт, больше донатов?
Да. С чего бы ей/ему/им взламывать что-то бесплатно?
Донат по DI2 уже был. Значит взломает после резика скорее всего.
На дед айленд давно уже задонатили
Лучше ещё раз пройти богоподобный оригинал, чем тратить время на эту детскую блевоту.
Блин а я уже прошёл офку за 40 рублей, надеюсь дальше зв ломанёт, всё равно буду озвучку ждать, как раз через пол годика с озвучкой во взломанную и поиграл бы.
Японцы таки дали ключи шифрования, значит продажи рухнули
Поздновато, вчера закончил его прохождение.
взял офлайн активацию за 100 рублей прошол и забыл
Уже как то пофиг... Оффлайн активацию за 200 сотки брал в стиме и прошёл игру!
Что, даем этой выскочке неделю, чтобы она подтвердила свои громкие слова о изи-взломах? Или адепты импресс будут дальше пытаться оправдать ее? =D
Сам я резик давно уже прошел и приступил к другим играм. Игра кстати отлично оптимизирована и денуво никак не руинит производительность, еще один очередной камень в огород хейтерам денувы, лол.
Ставьте кстати минус те кто относят себя к лизоблюдам импресс, а нормальные адекватные люди которые понимают что денуво не руинит производительность поставят плюс. :)
Конкретно эта игра отлично оптимизирована по части проца, который в первую очередь и грузит денуво, вот и влияние не столь заметно. В любой другой игре, где разрабы не уделили такого же внимания оптимизации, производительность будет в гамне, а с защитой и подавно.
В любом случае, денуво влияет на фпс и стабильность (если лишняя нагрузка на цп, оперативу и +300мб к exeшнику по чьему-то мнению не влияют на производительность - встал и вышел)
Если и есть какое то "влияние" то оно явно не превышает влияние какого-нибудь фонового процесса в самой системе, типа дискорда или проводника, то бишь абсолютно мизерное.