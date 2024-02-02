Физическое издание Resident Evil 4 Gold Edition будет доступно только в Европе

Компания Capcom сообщила, что физическое издание Resident Evil 4 Gold Edition будет выпущено только в Европе. Как сообщает IGN, компания подтвердила, что в остальном мире Resident Evil 4 Gold Edition выйдет только в цифре, а игроки в Европе смогут обзавестись физической копией игры в марте.
Анонс золотого издания Resident Evil 4 состоялся накануне, а его релиз на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X/S состоится 9 февраля. В Gold Edition войдет базовая версия экшен-шутера, а также DLC Separate Ways и Extra DLC Pack. В него войдут дополнительные костюмы, фильтры и аксессуары.
Среди других особенностей Resident Evil 4 Gold Edition - два делюкс-оружия, сокровища, отмеченные на внутриигровой карте, и возможность сменить саундтрек игры на оригинальный Resident Evil 4.
Ремейк Resident Evil 4 был выпущен в марте 2023 года. Игра также получила дополнительный сюжет благодаря DLC Separate Ways.
Странное решение. Но у меня всеравно куплена и сама игра и все длс к ней
Опять дважды брать игру, ну зато может все на диске будет.
Разные пути код!
Полезно только тем, у кого еще нет в коллекции лицензии.
Хотя DLC с двумя кейсами и двумя брелками там отсутствуют, как и Pay to Win билеты.
Куплю!