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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 12 312 оценок

Представлена раздеваемая фигурка Ады Вонг из Resident Evil

mashalle
Новости

Компания 404 Studio презентовала новую фигурку Ады Вонг — одной из самых знаковых героинь серии Resident Evil, конкретно из Resident Evil 4. Фигурка выполнена в масштабе 1/4, что делает её достаточно крупной и детализированной. Это позволяет рассмотреть мельчайшие детали наряда и аксессуаров, что особенно важно для коллекционеров.

Ада Вонг одета в яркое платье с откровенными вырезами, что подчеркивает её харизматичный и соблазнительный образ. Фигурка также дополнена соблазнительными чулками, которые являются характерной частью её внешнего вида. Изюминкой фигурки является возможность раздеть её до нижнего белья, что добавляет еще один уровень детализации и интерактивности.

На фото видно, что в комплекте с фигуркой идут сменное оружие и подставка. Это позволяет владельцам менять позы и аксессуары, добавляя вариативности и уникальности в коллекцию. Компания не обозначила сроки начала поставок, что оставляет поклонников в ожидании.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Ни чё так...

0
hpi

Ещё осталось добавить менструацию и будет перфект.

-1