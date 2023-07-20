Продажи ремейка Resident Evil 4 превысил пять миллионов копий ©

Общий объем поставок и цифровых продаж ремейка Resident Evil 4 превысил пять миллионов копий по всему миру, объявила компания Capcom.

Resident Evil 4 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam 24 марта.

7 апреля стало известно, что игра разошлась в количестве четырех миллионов копий, что означает, что с того времени было продано более 1 млн копий.

Ниже приводится обзор ремейка, составленный компанией Capcom:

Resident Evil 4 - это ремейк оригинальной игры 2005 года. Помимо переработки сюжета и модернизации игрового процесса, игра 2023 года предлагает как поклонникам серии, так и новичкам новый игровой процесс, отличающийся высокой степенью визуального погружения благодаря передовым графическим технологиям собственной разработки Capcom RE ENGINE. Продажи Resident Evil 4 выросли после положительного отзыва покупателей, а также после выхода The Mercenaries, бесплатного дополнительного загружаемого контента, благодаря чему мировые продажи превысили пять миллионов единиц. Кроме того, Capcom рассчитывает на дальнейшее увеличение продаж благодаря выходу Resident Evil 4 VR Mode, бесплатного загружаемого контента, совместимого с PlayStation VR2.

Компания Capcom по-прежнему стремится оправдать ожидания всех заинтересованных сторон, используя свои лучшие в отрасли возможности по разработке игр для создания интересного игрового процесса.