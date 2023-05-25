Скриншоты VR-режима ремейка Resident Evil 4 ©

Capcom поделилась порцией скриншотов VR-режима ремейка Resident Evil 4. Эксклюзивный для PlayStation VR2, он позволяет игрокам играть за Леона С. Кеннеди с видом от первого лица, парируя атаки ножом в одной руке и стреляя во врагов другой. Также игроки смогут вручную перезаряжать оружие и отбиваться ножом от Человека с бензопилой.

VR Mode - это бесплатное DLC для Resident Evil 4 Remake на PS5. Это уже второе крупное обновление для игры после The Mercenaries (доступно на всех платформах). Дальнейшие подробности, включая дату выхода, будут сообщены позже.

Также ходят слухи, что в конце этого года в качестве платного расширения будет добавлена мини-кампания Separate Ways с Адой Вонг в главной роли.