Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 5 828 оценок

Скриншоты VR-режима ремейка Resident Evil 4

©
Gruz_
Новости

Capcom поделилась порцией скриншотов VR-режима ремейка Resident Evil 4. Эксклюзивный для PlayStation VR2, он позволяет игрокам играть за Леона С. Кеннеди с видом от первого лица, парируя атаки ножом в одной руке и стреляя во врагов другой. Также игроки смогут вручную перезаряжать оружие и отбиваться ножом от Человека с бензопилой.

VR Mode - это бесплатное DLC для Resident Evil 4 Remake на PS5. Это уже второе крупное обновление для игры после The Mercenaries (доступно на всех платформах). Дальнейшие подробности, включая дату выхода, будут сообщены позже.

Также ходят слухи, что в конце этого года в качестве платного расширения будет добавлена мини-кампания Separate Ways с Адой Вонг в главной роли.

Скриншоты VR
9
0
Последние посты по игре Resident Evil 4
Resident Evil 4 Remake "Повседневный наряд для Эшли" {1Mrp1}
Resident Evil 4 Remake "Повседневный наряд для Эшли" {1Mrp1}
Resident Evil 4 Remake "Эшли в роли Лиззи Кармайн"
Resident Evil 4 Remake "Эшли в роли Лиззи Кармайн"
VR-режим ремейка Resident Evil 4 получил первый трейлер
VR-режим ремейка Resident Evil 4 получил первый трейлер
Комментарии: 0
Ваш комментарий