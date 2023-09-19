Сравнение оригинальной версии и ремейка Resident Evil 4: Separate Ways ©

Портал IGN опубликовал видеоролик, в котором приводится сравнение оригинальной и ремейковой версии Resident Evil 4: Separate Ways.

Дополнение Separate Ways станет частью грядущего обновления для ремейка Resident Evil 4, и этот сравнительный ролик демонстрирует некоторые визуальные улучшения дополнения. Если сравнивать с оригинальной Resident Evil 4: Separate Ways, то все выглядит совершенно иначе: от мрачного сельского пейзажа до жутких стен замка и т.д. Кроме того, преобразилась не только Ада, но и ее враги, а также техники агента Вескера. При этом навык Ады наносить удар с разворота никуда не делся.

Как и в оригинальной версии Resident Evil 4, в дополнении Separate Ways будет новая кампания с участием персонажа Ады Вонг, рассказывающая о том, чем занималась шпионка во время прохождения основной кампании игры.

Среди новых геймплейных возможностей - захватный крюк Ады. С его помощью можно добраться до более высоких мест во время исследования, а в бою - снять щиты с врагов, оставив их без защиты, или даже подтянуться к ним с помощью атаки ближнего боя.

Resident Evil 4 Separate Ways выйдет 21 сентября 2023 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В этот же день выйдет бесплатное обновление для режима The Mercenaries, которое добавит Аду Вонг и Альберта Вескера в качестве играбельных персонажей.