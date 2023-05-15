Стикеры с Леоном Кеннеди появились в ВК

Кто этот классный парень?
Компания VK выпустила комплект стикеров с Леоном Кеннеди в своем официальном магазине стикеров — https://vk.com/stickers/scott. В паке 48 стикеров и все нарисованы довольно хорошо и приятно глазу.
Зовут его конечно, не Леон, а его 2-ым именем "Скотт", стикеры стоят всего 3 "голоса" с временной скидкой (полная цена - 10 голосов) и скорее всего временные, т.к. Capcom могут что-то узнать. Так что торопитесь купить.
P.S. Ждём Аду и Эшли.
то чувство когда вообще по*** на эти стикеры, никогда ими не пользовался, и не понятно зачем они вообще нужны, для зумерков которым проще картинка отправить чем текст написать, эх уж это поколение тик тока
как связан тик ток и стикеры? как раз таки стикеры это олдовая тема, но куда тебе это знать. ты сам поколение тиктока))))))))
Чел, та же фигня, я хз нахер они нужны, я стикерами редко пользуюсь, просто увидел их, посмотрел никто про это не писал, решил сам написать об этом пост, может кому-то понравится и т.д.
"тиктокеры" не умеющие читать и писать, для них легче просто картинку вставить, чем двух слов связать в какие то предложения, ну на вроде тебя короче, чтоб тебе как то понятней было
И все же это лучше, чем голосовые записи.
стрелочник. ну рили сам тот ещё малолетка, ну или развития их уровня. гуляй)
ждем стикеры с бабами из резика?
Кто то там действительно еще сидит? Я думал все давно уже на телегу перешли.
Спс не надо мне ваши платные картинки.
Для "Уникумов" которые пишут: "У меня 3 голоса стоят" или "У меня 10", у меня они стоят 1, я из Донецка, у нас 1-ин голос 7 рублей, по региону у меня дешевле, так что это не "фейк инфа", это вы идuоты раз не знаете что в разных регионах разная цена.
Тут в основном пишут, что они нафиг не нужны. Мне кажется ты местом ошибся.