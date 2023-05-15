Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 5 155 оценок

Стикеры с Леоном Кеннеди появились в ВК

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FireShow3500
Новости
Кто этот классный парень?

Компания VK выпустила комплект стикеров с Леоном Кеннеди в своем официальном магазине стикеров — https://vk.com/stickers/scott. В паке 48 стикеров и все нарисованы довольно хорошо и приятно глазу.

Зовут его конечно, не Леон, а его 2-ым именем "Скотт", стикеры стоят всего 3 "голоса" с временной скидкой (полная цена - 10 голосов) и скорее всего временные, т.к. Capcom могут что-то узнать. Так что торопитесь купить.

P.S. Ждём Аду и Эшли.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Ellie Williams

то чувство когда вообще по*** на эти стикеры, никогда ими не пользовался, и не понятно зачем они вообще нужны, для зумерков которым проще картинка отправить чем текст написать, эх уж это поколение тик тока

5
JohnTornton

как связан тик ток и стикеры? как раз таки стикеры это олдовая тема, но куда тебе это знать. ты сам поколение тиктока))))))))

5
FireShow3500

Чел, та же фигня, я хз нахер они нужны, я стикерами редко пользуюсь, просто увидел их, посмотрел никто про это не писал, решил сам написать об этом пост, может кому-то понравится и т.д.

1
Ellie Williams JohnTornton

"тиктокеры" не умеющие читать и писать, для них легче просто картинку вставить, чем двух слов связать в какие то предложения, ну на вроде тебя короче, чтоб тебе как то понятней было

1
Алан Битаров Ellie Williams

И все же это лучше, чем голосовые записи.

0
JohnTornton Ellie Williams

стрелочник. ну рили сам тот ещё малолетка, ну или развития их уровня. гуляй)

0
Владимир Кочетов

ждем стикеры с бабами из резика?

3
Алан Битаров

Кто то там действительно еще сидит? Я думал все давно уже на телегу перешли.

2
kotasha

Спс не надо мне ваши платные картинки.

1
FireShow3500

Для "Уникумов" которые пишут: "У меня 3 голоса стоят" или "У меня 10", у меня они стоят 1, я из Донецка, у нас 1-ин голос 7 рублей, по региону у меня дешевле, так что это не "фейк инфа", это вы идuоты раз не знаете что в разных регионах разная цена.

-1
Алан Битаров

Тут в основном пишут, что они нафиг не нужны. Мне кажется ты местом ошибся.

1