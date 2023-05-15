Стикеры с Леоном Кеннеди появились в ВК ©

Кто этот классный парень?

Компания VK выпустила комплект стикеров с Леоном Кеннеди в своем официальном магазине стикеров — https://vk.com/stickers/scott. В паке 48 стикеров и все нарисованы довольно хорошо и приятно глазу.

Зовут его конечно, не Леон, а его 2-ым именем "Скотт", стикеры стоят всего 3 "голоса" с временной скидкой (полная цена - 10 голосов) и скорее всего временные, т.к. Capcom могут что-то узнать. Так что торопитесь купить.

P.S. Ждём Аду и Эшли.