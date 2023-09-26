Стоимость ремейка Resident Evil 4 на iPhone и iPad составляет почти 70 евро ©

Resident Evil 4 Remake претендует на то, чтобы стать одной из самых дорогих мобильных игр в истории: предварительный заказ уже открыт в App Store, однако цена может вас не устроить, поскольку полная версия стоит $59,99 в США и €69,99 в Европе.

Скачать приложение могут все желающие бесплатно, но разблокировка полной версии игры, разумеется, платная, и цены в App Store не совсем низкие: это 69,99 евро за игру с "включенными бонусами", 19,99 евро за DLC-пакет и 2,99-9,99 евро за билеты на модернизацию оружия. При этом Capcom отмечает, что "бесплатно можно поиграть в ограниченную часть базовой игры. Для того чтобы играть в полную версию игры, необходимо приобрести игру в магазине".

Размер Resident Evil 4 Remake составляет 19,3 ГБ, причем дата выхода Capcom пока не сообщает, в App Store стоит общая дата 31/12/2023. Игра совместима с iPhone 15 Pro и Pro Max (с iOS 17), iPad с чипом M1 (iOS 17) или новее, а также Mac с чипом Apple M1 или выше (macOS 13).

Напротив, Resident Evil Village в версии для iPhone выйдет 30 октября по цене около 30 евро, где часть игры будет доступна бесплатно, а полную версию можно будет разблокировать с помощью покупок в приложении.