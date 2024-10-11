В продажу поступил сборник Resident Evil Remake Trilogy

Поскольку октябрь - месяц, в котором празднуется Хэллоуин, нет ничего лучше, чем воспользоваться возможностью поиграть в игры жанра survival horror. В связи с этим компания Capcom представила сборник Resident Evil Remake Trilogy.
В данный набор вошли все римейки последних частей франшизы Resident Evil, что позволит игрокам насладиться Resident Evil 2-4 в их наиболее полных версиях.
В состав набора входят:
- RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition
- RESIDENT EVIL 3
- RESIDENT EVIL 3 - Classic Costume Pack
- Resident Evil 4 Gold Edition
- Resident Evil 4 - The Mercenaries
- Resident Evil Resistance
Для тех, кто еще не владеет всеми тремя играми, это издание, несомненно, лучшее по соотношению цены и качества. В нем вы найдете все игры в их наиболее полных версиях со всеми DLC, и сможете сэкономить средства, как если бы покупать каждую игру по отдельности.
Resident Evil Remake Trilogy уже доступна для PC, PS4/5, и Xbox Series X|S. При этом обратите внимание, что Resident Evil 4 Remake недоступна для Xbox One.
Мне казалось, трилогия состоит из 1-2-3 частей.
Ну до выхода Скрытой угрозы - 4, 5 и 6 эпизоды Звёздных Войн тоже были трилогией.
трилогия-три
дилогия-два
квадрология-четыре
пенталогия-пять
названия обозначающие числа-из греческого...важно количество а не порядок чисел.
А что значит сиквел приквел триквелы?
сиквел-продолжение
приквел-предыстория
триквел-третья часть в какой-либо франшизе...
А ведь есть еще мидквел и интерквел
Шикарное издание...жаль что дискового релиза по-видимому не предвидится на пс5,а платить за воздух не привык.
Мда раньше выходили дисковые варианты на рс, а сейчас куда то пропали, правда не сказать что не выходит совсем может интернете продают, основном что то наподобие limited edition боксовый вариант. Но в основном уже остались варианты приставочного сегмента виде издания на дисках. Последнее что я видел магазине было Batman Arkham city games for lives
Ты че подпиську не юзаешь? А как же "мои игры" по раздаче ПС+?
С вас 9.5 или 3150 лир.
Хах. 3-4 Ремейки оказывается survival хорроры
Если выкрутить сложность на максимум, вполне себе survival.))
и даже в какой-то степени хоррор xD
все эти игры можно скачать с инета абсолютно бесплатно) ну о чём вы говорите дуся))
Длс ады уже доступно в ре 4 ремейке? Вроде не было взлома,
Конечно :)
Последний релиз был 30 мая. ДЛС увы нет