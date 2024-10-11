В продажу поступил сборник Resident Evil Remake Trilogy

Поскольку октябрь - месяц, в котором празднуется Хэллоуин, нет ничего лучше, чем воспользоваться возможностью поиграть в игры жанра survival horror. В связи с этим компания Capcom представила сборник Resident Evil Remake Trilogy.

В данный набор вошли все римейки последних частей франшизы Resident Evil, что позволит игрокам насладиться Resident Evil 2-4 в их наиболее полных версиях.

В состав набора входят:

Для тех, кто еще не владеет всеми тремя играми, это издание, несомненно, лучшее по соотношению цены и качества. В нем вы найдете все игры в их наиболее полных версиях со всеми DLC, и сможете сэкономить средства, как если бы покупать каждую игру по отдельности.

Resident Evil Remake Trilogy уже доступна для PC, PS4/5, и Xbox Series X|S. При этом обратите внимание, что Resident Evil 4 Remake недоступна для Xbox One.