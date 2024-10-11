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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 13 499 оценок

В продажу поступил сборник Resident Evil Remake Trilogy

Gruz_
Новости

Поскольку октябрь - месяц, в котором празднуется Хэллоуин, нет ничего лучше, чем воспользоваться возможностью поиграть в игры жанра survival horror. В связи с этим компания Capcom представила сборник Resident Evil Remake Trilogy.

В данный набор вошли все римейки последних частей франшизы Resident Evil, что позволит игрокам насладиться Resident Evil 2-4 в их наиболее полных версиях.

В состав набора входят:

Для тех, кто еще не владеет всеми тремя играми, это издание, несомненно, лучшее по соотношению цены и качества. В нем вы найдете все игры в их наиболее полных версиях со всеми DLC, и сможете сэкономить средства, как если бы покупать каждую игру по отдельности.

Resident Evil Remake Trilogy уже доступна для PC, PS4/5, и Xbox Series X|S. При этом обратите внимание, что Resident Evil 4 Remake недоступна для Xbox One.

12
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Tabletka_aspirina

Мне казалось, трилогия состоит из 1-2-3 частей.

2
WittyOrvilleton

Ну до выхода Скрытой угрозы - 4, 5 и 6 эпизоды Звёздных Войн тоже были трилогией.

-1
kinoman and gamer

трилогия-три

дилогия-два

квадрология-четыре

пенталогия-пять

названия обозначающие числа-из греческого...важно количество а не порядок чисел.

0
User_200 kinoman and gamer

А что значит сиквел приквел триквелы?

0
kinoman and gamer User_200

сиквел-продолжение

приквел-предыстория

триквел-третья часть в какой-либо франшизе...

1
Gryzolin User_200

А ведь есть еще мидквел и интерквел

0
kinoman and gamer

Шикарное издание...жаль что дискового релиза по-видимому не предвидится на пс5,а платить за воздух не привык.

0
User_200

Мда раньше выходили дисковые варианты на рс, а сейчас куда то пропали, правда не сказать что не выходит совсем может интернете продают, основном что то наподобие limited edition боксовый вариант. Но в основном уже остались варианты приставочного сегмента виде издания на дисках. Последнее что я видел магазине было Batman Arkham city games for lives

0
Шмоня Натанзон
платить за воздух не привык.

Ты че подпиську не юзаешь? А как же "мои игры" по раздаче ПС+?

0
Шмоня Натанзон

С вас 9.5 или 3150 лир.

0
Антон Радикалушкин

Хах. 3-4 Ремейки оказывается survival хорроры

-1
WittyOrvilleton

Если выкрутить сложность на максимум, вполне себе survival.))

3
DarkTenshi666 WittyOrvilleton

и даже в какой-то степени хоррор xD

0
Dmitriy Rusty

все эти игры можно скачать с инета абсолютно бесплатно) ну о чём вы говорите дуся))

-4
Антон Радикалушкин

Длс ады уже доступно в ре 4 ремейке? Вроде не было взлома,

0
User_200

Конечно :)

0
User_200 Антон Радикалушкин

Последний релиз был 30 мая. ДЛС увы нет

0