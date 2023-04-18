В ремейке Resident Evil 4 найден глитч в виде бесконечных боеприпасов для РПГ ©

Один из игроков Resident Evil 4 Remake обнаружил в игре глитч в виде бесконечных боеприпасов, который работает с РПГ, позволяя Леону посылать ракеты так, как будто это обычные пистолетные пули. Похоже, что этот эксплойт может дать игрокам преимущество в бою, однако, можно ли использовать его против врагов, на данный момент остается неясным.

Впервые об этом сообщил TheGamer, стример Resident Evil RegoleSlayer поделился роликом, в котором Леон бежит с РПГ и проходит через огонь, чтобы проложить свой путь. Как показано в геймплейном видео ниже, игра считает, что Леон переключился на пистолет, но персонаж при этом выпускает ракеты, как будто это пистолетные пули. Стоит отметить, что причина этого глюка неясна, но, скорее всего, это связано с тем, что Леон получил урон от огня при переключении с ракетницы на пистолет.

Имейте в виду, что вопрос о том, работает ли недавно обнаруженный глюк против обычных врагов, также остается неясным. Также остается вероятность того, что этот глюк может быть специфическим для одного места, показанного в ролике. Игроки могут проверить этот глюк, переключившись с ракетницы на пистолет во время бега через огонь. Правда, в этом случае можно просто получать урон от огня, не получая бесконечных патронов для РПГ.

Всем известно, что патроны в Resident Evil достать очень сложно, поэтому игрокам приходится тщательно продумывать свои действия, чтобы не тратить пули впустую. А то, что в Resident Evil 4 Remake не хватает патронов, делает игровой процесс еще сложнее, как и следовало ожидать от игры на выживание.