Для Resident Evil 5 вышел мод HD-текстур

Моддер TEXremaster выпустил новый пакет HD-текстур для Resident Evil 5. Он называется Ultimate HD Edition. Этот мод направлен на то, чтобы все текстуры игры выглядели намного лучше, и ранние изменения, которые он внес, уже выглядят потрясающе.

В последней версии Ultimate HD Edition улучшено качество всех главных героев и врагов. Также были переработаны текстуры первых пяти карт.

Несмотря на то, что разработка мода еще не закончена, вы уже можете увидеть и насладиться детализированными новыми текстурами в игре. TEXremaster поработал над улучшением почти всего на ранних уровнях, и это выглядит действительно хорошо. Так что, даже если он неполный, предлагаем попробовать.

Скачать мод можно по ссылке.