Для Resident Evil 5 вышел мод HD-текстур

Моддер TEXremaster выпустил новый пакет HD-текстур для Resident Evil 5. Он называется Ultimate HD Edition. Этот мод направлен на то, чтобы все текстуры игры выглядели намного лучше, и ранние изменения, которые он внес, уже выглядят потрясающе.
В последней версии Ultimate HD Edition улучшено качество всех главных героев и врагов. Также были переработаны текстуры первых пяти карт.
Несмотря на то, что разработка мода еще не закончена, вы уже можете увидеть и насладиться детализированными новыми текстурами в игре. TEXremaster поработал над улучшением почти всего на ранних уровнях, и это выглядит действительно хорошо. Так что, даже если он неполный, предлагаем попробовать.
Скачать мод можно по ссылке.
Тут без лупы никак)
Лучшеб мод что бы двигаться при прицеливании.