Resident Evil 7 готовится напугать владельцев iPhone, iPad и Mac

Поклонники культовой серии хорроров на выживание Resident Evil получили отличные новости от Capcom. Компания объявила, что 2 июля состоится релиз Resident Evil 7 для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также для всех моделей iPad и Mac, оснащённых чипом M1 или более новыми версиями. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — ремейк Resident Evil 2 также находится в разработке для этих платформ.

Приятным сюрпризом для игроков станет возможность бесплатно опробовать часть каждой игры перед покупкой полной версии. Однако настоящей вишенкой на торте является поддержка универсальной покупки и синхронизации прогресса между iPhone, iPad и Mac. Это означает, что поклонники смогут безраздельно погрузиться в атмосферу леденящего душу ужаса на всех трёх типах устройств, не теряя при этом ни йоты своих достижений, независимо от того, где они решат продолжить своё приключение — дома или в дороге.

Нетерпеливые фанаты смогут оформить предзаказ Resident Evil 7 уже сегодня. Помимо основной игры, в комплект войдёт и сюжетное дополнение "Not A Hero", где игроки возьмут на себя роль бесстрашного Криса Редфилда, отправляющегося на миссию, чтобы раз и навсегда разобраться с кошмарными событиями игры. И это ещё не всё — для тех, кто жаждет максимально глубокого погружения в перипетии злоключений Итана Уинтерса, предусмотрено обновление Gold Edition, щедро расширяющее игру разнообразными дополнительными материалами.