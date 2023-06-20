Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
8.9 266 оценок

Слух: В следующем году Capcom представит ремейк Resident Evil Code: Veronica

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Gruz_
Новости

Пользователь форума Reddit под ником idSad_Mud4604 утверждает, что ему удалось заполучить в свое распоряжение массу сведений о ремейке Resident Evil Code: Veronica. По словам автора утечки, разработка ремейка Code Veronica началась еще 2021 года студией M-Two, параллельно с разработкой Resident Evil 4 Remake и Resident Evil 9 и это будет та игра которая подвергнется наибольшему количество "переосмыслению".

  • Игру планируют представить в 2024 году, а выпустить в 2025 году.
  • Недавний опрос Capcom не имеют никакого отношения к Code Veronica, так как она уже находится в разработке около 2 лет.
  • Продолжительность игры будет значительно превосходить оригинал, где-то 14-15 часов.
  • Вступление будет расширено, в нем будут показаны исследования апартаментов Клэр, вторжение Клэр на базу Амбреллы, а также некоторые истории, пересказывающие события предыдущих игр.
  • Некоторые локации будут переделаны почти до неузнаваемости.
  • В игре будут представлены новые области.
  • Данная игра разрабатывается на движке RE Engine и очень похожа на своих предшественников в плане геймплея и графики.
  • Родриго будет давать игроку дополнительные задания, получая взамен различные предметы, в случае их выполнения.
  • Стив больше не будет несовершеннолетним, а его роль будет значительно расширена, поскольку он будет присутствовать в большем количестве эпизодов, а также будет сопровождать Клэр в ходе некоторых эпизодов, давая игроку возможность проникнуть в места, ранее недоступные.
  • Клэр и Стива появится шкала тревожности, а также новый вид растений оранжевого цвета, которые помогут снизить уровень тревожности; высокий уровень тревожности приведет к ряду недостатков, таких как галлюцинации и искаженное зрение.
  • Альфред больше не будет одеваться как Алексия, вместо этого она станет точно таким же клоном настоящей Алексии.
  • Тиран будет преследовать игроков на протяжении всей игры, аналогично Мистеру Икс из RE2.
  • Вескер теперь будет больше присутствовать в игре, оставляя заметки во время игрового процесса и вступая в диалог в эпизодах с братьями и сестрами.

В своем недавнем интервью продюсер Resident Evil 4 Remake Есиаки Хирабаяси заявил, что у него нет конкретных планов по созданию ремейка Code Veronica, но в декабре прошлого года Capcom закрыла работу по выпуску фанатского ремейка Code Veronica, а последним подобным проектом был именно Resident Evil 4.

Что касается вышеупомянутых откровений, то к ним стоит относиться очень сдержано.

22
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Shcherb1gor

Код Вероника я прошел в 2001 году на Дримкасте, и на ряду с Шенму считаю шедеврами игростроения. 22 года жду порт на ПК.

8
Dendyyyyy

Да я код то же на дремкасте проходил,как по мне самая крутая и длинная часть.Круто будет если она у них такая же получится как и ремка 4й.Главное дождаться бы её.

1
Umertviya

Я прошел ее на эмуляторе Драмкаста и ПС2 (расширенная версия). Игра очень классная!

0
Alex Spector

А кто-то что-нибудь про этого инсайдера слышал в плане надёжности?

3
AlexFullBeast
А кто-то что-нибудь про этого инсайдера слышал в плане надёжности?

Нет, это ноунейм. Его странице на reddit - 8 часов

1
Alcoza1cer

Можно было серию портов с неё и начинать) многие до сих пор не играли

0
Kuzko

Дак это не будет порт, это переделка игры будет (ремейк) старую они врядли портировать будут.

0
Kuzko

Очень хотелось бы именно ремейк её т.к. Код Вероника это тоже сиквел 2-ки только про Клэр, в то время как 4-ка это сиквел 2-ки про Леона (но сперва им нужно дополнение за Аду Separate Ways для 4-ки ещё выпустить) а уж потом после Кода Вероники можно и ремейки 5-ки и 6-ки делать. (И да мне нравится 6-ая часть, так к сведению)

0
AlexFullBeast
Данная игра разрабатывается на движке RE Engine и очень похожа на своих предшественников в плане геймплея и графики.

Странное уточнение. Capcom все делает сейчас на RE Engine. Помимо RE и все другие новые релизы на этом движке, поэтому складывается впечатление, что автор слуха пытается таким образом заставить поверить в свой слух.

0
София Козлова

Урра код Вероника потім зроблять обитель зла ремейк 5

-1
User_200

Resident Evil 5 remake ждать не стоит? Когда-то, ТЦ приобрел пиратку на дисках, но она так и не запустилась, при установке доходило до середины потом процесс установки прерывался.

-2
clon525

Странная причина, чтобы не пройти ее сейчас.

Capcom пока не делает ремейк пятерки, так как она стала первой частью серии, в которой был нормальный универсальный релиз на три привычные нам платформы с нормальным управлением (до этого была четверка с плохим управлением, несколько принципиально отличающихся портов на кучу разных консолей), недавно даже выпустили официальный фикс с отвязкой от Games for Windows. Плюс 5 и 6 части не настолько хороши в глазах игроков, а вот лучший спинофф воссоздать - самое то.

0
Dead Morrozzz clon525
5 и 6 части не настолько хороши в глазах игроков

Тем более повод ремейкнуть их, учтя критику.

0
Uilenspiegel

Сюжетную линию Стива так и не закончили. Могли бы уж заняться.

-2
noscome

В недавнем оф опросе Capcom на вопрос а-ля "ремейк какой части франшизы вы бы хотели видеть" так ответил - RE: Code Veronika или RE5. Но это и так очевидно было, вопрос в том, что первее склепают.

-2
монcтр

ещё больше всратых ремейков re hah

-15
Shcherb1gor

Ты уже школу закончил, умник ?

3