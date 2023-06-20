Слух: В следующем году Capcom представит ремейк Resident Evil Code: Veronica ©

Пользователь форума Reddit под ником idSad_Mud4604 утверждает, что ему удалось заполучить в свое распоряжение массу сведений о ремейке Resident Evil Code: Veronica. По словам автора утечки, разработка ремейка Code Veronica началась еще 2021 года студией M-Two, параллельно с разработкой Resident Evil 4 Remake и Resident Evil 9 и это будет та игра которая подвергнется наибольшему количество "переосмыслению".

Игру планируют представить в 2024 году, а выпустить в 2025 году.

Недавний опрос Capcom не имеют никакого отношения к Code Veronica, так как она уже находится в разработке около 2 лет.

Продолжительность игры будет значительно превосходить оригинал, где-то 14-15 часов.

Вступление будет расширено, в нем будут показаны исследования апартаментов Клэр, вторжение Клэр на базу Амбреллы, а также некоторые истории, пересказывающие события предыдущих игр.

Некоторые локации будут переделаны почти до неузнаваемости.

В игре будут представлены новые области.

Данная игра разрабатывается на движке RE Engine и очень похожа на своих предшественников в плане геймплея и графики.

Родриго будет давать игроку дополнительные задания, получая взамен различные предметы, в случае их выполнения.

Стив больше не будет несовершеннолетним, а его роль будет значительно расширена, поскольку он будет присутствовать в большем количестве эпизодов, а также будет сопровождать Клэр в ходе некоторых эпизодов, давая игроку возможность проникнуть в места, ранее недоступные.

Клэр и Стива появится шкала тревожности, а также новый вид растений оранжевого цвета, которые помогут снизить уровень тревожности; высокий уровень тревожности приведет к ряду недостатков, таких как галлюцинации и искаженное зрение.

Альфред больше не будет одеваться как Алексия, вместо этого она станет точно таким же клоном настоящей Алексии.

Тиран будет преследовать игроков на протяжении всей игры, аналогично Мистеру Икс из RE2.

Вескер теперь будет больше присутствовать в игре, оставляя заметки во время игрового процесса и вступая в диалог в эпизодах с братьями и сестрами.

В своем недавнем интервью продюсер Resident Evil 4 Remake Есиаки Хирабаяси заявил, что у него нет конкретных планов по созданию ремейка Code Veronica, но в декабре прошлого года Capcom закрыла работу по выпуску фанатского ремейка Code Veronica, а последним подобным проектом был именно Resident Evil 4.

Что касается вышеупомянутых откровений, то к ним стоит относиться очень сдержано.