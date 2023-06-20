Слух: В следующем году Capcom представит ремейк Resident Evil Code: Veronica

Пользователь форума Reddit под ником idSad_Mud4604 утверждает, что ему удалось заполучить в свое распоряжение массу сведений о ремейке Resident Evil Code: Veronica. По словам автора утечки, разработка ремейка Code Veronica началась еще 2021 года студией M-Two, параллельно с разработкой Resident Evil 4 Remake и Resident Evil 9 и это будет та игра которая подвергнется наибольшему количество "переосмыслению".
- Игру планируют представить в 2024 году, а выпустить в 2025 году.
- Недавний опрос Capcom не имеют никакого отношения к Code Veronica, так как она уже находится в разработке около 2 лет.
- Продолжительность игры будет значительно превосходить оригинал, где-то 14-15 часов.
- Вступление будет расширено, в нем будут показаны исследования апартаментов Клэр, вторжение Клэр на базу Амбреллы, а также некоторые истории, пересказывающие события предыдущих игр.
- Некоторые локации будут переделаны почти до неузнаваемости.
- В игре будут представлены новые области.
- Данная игра разрабатывается на движке RE Engine и очень похожа на своих предшественников в плане геймплея и графики.
- Родриго будет давать игроку дополнительные задания, получая взамен различные предметы, в случае их выполнения.
- Стив больше не будет несовершеннолетним, а его роль будет значительно расширена, поскольку он будет присутствовать в большем количестве эпизодов, а также будет сопровождать Клэр в ходе некоторых эпизодов, давая игроку возможность проникнуть в места, ранее недоступные.
- Клэр и Стива появится шкала тревожности, а также новый вид растений оранжевого цвета, которые помогут снизить уровень тревожности; высокий уровень тревожности приведет к ряду недостатков, таких как галлюцинации и искаженное зрение.
- Альфред больше не будет одеваться как Алексия, вместо этого она станет точно таким же клоном настоящей Алексии.
- Тиран будет преследовать игроков на протяжении всей игры, аналогично Мистеру Икс из RE2.
- Вескер теперь будет больше присутствовать в игре, оставляя заметки во время игрового процесса и вступая в диалог в эпизодах с братьями и сестрами.
В своем недавнем интервью продюсер Resident Evil 4 Remake Есиаки Хирабаяси заявил, что у него нет конкретных планов по созданию ремейка Code Veronica, но в декабре прошлого года Capcom закрыла работу по выпуску фанатского ремейка Code Veronica, а последним подобным проектом был именно Resident Evil 4.
Что касается вышеупомянутых откровений, то к ним стоит относиться очень сдержано.
Код Вероника я прошел в 2001 году на Дримкасте, и на ряду с Шенму считаю шедеврами игростроения. 22 года жду порт на ПК.
Да я код то же на дремкасте проходил,как по мне самая крутая и длинная часть.Круто будет если она у них такая же получится как и ремка 4й.Главное дождаться бы её.
Я прошел ее на эмуляторе Драмкаста и ПС2 (расширенная версия). Игра очень классная!
А кто-то что-нибудь про этого инсайдера слышал в плане надёжности?
Нет, это ноунейм. Его странице на reddit - 8 часов
Можно было серию портов с неё и начинать) многие до сих пор не играли
Дак это не будет порт, это переделка игры будет (ремейк) старую они врядли портировать будут.
Очень хотелось бы именно ремейк её т.к. Код Вероника это тоже сиквел 2-ки только про Клэр, в то время как 4-ка это сиквел 2-ки про Леона (но сперва им нужно дополнение за Аду Separate Ways для 4-ки ещё выпустить) а уж потом после Кода Вероники можно и ремейки 5-ки и 6-ки делать. (И да мне нравится 6-ая часть, так к сведению)
Странное уточнение. Capcom все делает сейчас на RE Engine. Помимо RE и все другие новые релизы на этом движке, поэтому складывается впечатление, что автор слуха пытается таким образом заставить поверить в свой слух.
Урра код Вероника потім зроблять обитель зла ремейк 5
Resident Evil 5 remake ждать не стоит? Когда-то, ТЦ приобрел пиратку на дисках, но она так и не запустилась, при установке доходило до середины потом процесс установки прерывался.
Странная причина, чтобы не пройти ее сейчас.
Capcom пока не делает ремейк пятерки, так как она стала первой частью серии, в которой был нормальный универсальный релиз на три привычные нам платформы с нормальным управлением (до этого была четверка с плохим управлением, несколько принципиально отличающихся портов на кучу разных консолей), недавно даже выпустили официальный фикс с отвязкой от Games for Windows. Плюс 5 и 6 части не настолько хороши в глазах игроков, а вот лучший спинофф воссоздать - самое то.
Тем более повод ремейкнуть их, учтя критику.
Сюжетную линию Стива так и не закончили. Могли бы уж заняться.
В недавнем оф опросе Capcom на вопрос а-ля "ремейк какой части франшизы вы бы хотели видеть" так ответил - RE: Code Veronika или RE5. Но это и так очевидно было, вопрос в том, что первее склепают.
ещё больше всратых ремейков re hah
Ты уже школу закончил, умник ?