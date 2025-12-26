ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
Стала известна заглавная композиция Resident Evil 9 Requiem

monk70 monk70

В преддверии выхода Resident Evil 9 Requiem компания Capcom выпустила новое видео для концерта, посвящённого 30-летию Biohazard, которое представляет собой не просто ностальгическую подборку. В нем демонстрируются музыкальные моменты почти из всех основных частей серии, дополненные комментариями разработчиков, объясняющими, почему некоторые композиции до сих пор так сильно звучат.

Видео служит не только ретроспективой, но и намеренным тизером к предстоящему юбилейному концерту. Тем, кто интересуется музыкальной ДНК Resident Evil, будет интересно взглянуть на заглавную песню «Through the Darkness» из Resident Evil 9 Requiem композитора Нао Сато и получить представление о ней. Текст, музыка и аранжировка были специально созданы, чтобы идеально дополнять сюжет.

В основе всего лежит повторяющаяся тема во многих комментариях: музыка в Biohazard никогда не была просто фоновым шумом. Она всегда была инструментом повествования. Это особенно заметно в финальной сцене побега Джейка и Шерри в Resident Evil 6. По словам разработчиков, это ключевая сцена, в которой становятся ясны внутренние мотивы персонажей. Момент, когда все сюжетные линии встают на свои места, был намеренно усилен музыкой — не за счёт громкости, а за счёт эмоционального напряжения. В результате получилась сцена, которая остаётся незабываемой по сей день.

Концерты в честь 30-летия BIOHAZARD — «Симфония наследия» пройдут в субботу, 7 марта 2026 года, и в воскресенье, 8 марта 2026 года.

Unlabored Flawlessness

о да я её знаю эту композицию))))))

особенно после скрещивания геймплея за Грэйс в виде стэлса и экшона за Леона, причём 50 на 50 поровну)) А и Леон теперь фэшн-модель на порше с тамагавком наперевес

Вот эта композиция уже собрала 1млн просмотров, шедевр грядёт однозначно

P.s. даже и не пытайтесь спорить с батей, уже что что, а в пРЕЗИКАХ я шарю т.о.ч.к.а.

Mr.DOOM

Не реп и на том спасибо

