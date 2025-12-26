Стала известна заглавная композиция Resident Evil 9 Requiem

В преддверии выхода Resident Evil 9 Requiem компания Capcom выпустила новое видео для концерта, посвящённого 30-летию Biohazard, которое представляет собой не просто ностальгическую подборку. В нем демонстрируются музыкальные моменты почти из всех основных частей серии, дополненные комментариями разработчиков, объясняющими, почему некоторые композиции до сих пор так сильно звучат.

Видео служит не только ретроспективой, но и намеренным тизером к предстоящему юбилейному концерту. Тем, кто интересуется музыкальной ДНК Resident Evil, будет интересно взглянуть на заглавную песню «Through the Darkness» из Resident Evil 9 Requiem композитора Нао Сато и получить представление о ней. Текст, музыка и аранжировка были специально созданы, чтобы идеально дополнять сюжет.

В основе всего лежит повторяющаяся тема во многих комментариях: музыка в Biohazard никогда не была просто фоновым шумом. Она всегда была инструментом повествования. Это особенно заметно в финальной сцене побега Джейка и Шерри в Resident Evil 6. По словам разработчиков, это ключевая сцена, в которой становятся ясны внутренние мотивы персонажей. Момент, когда все сюжетные линии встают на свои места, был намеренно усилен музыкой — не за счёт громкости, а за счёт эмоционального напряжения. В результате получилась сцена, которая остаётся незабываемой по сей день.

Концерты в честь 30-летия BIOHAZARD — «Симфония наследия» пройдут в субботу, 7 марта 2026 года, и в воскресенье, 8 марта 2026 года.