В Resident Evil Requiem может появиться еще один знакомый персонаж

Во время TGA 2025 компания Capcom официально подтвердила, что Леон Кеннеди станет вторым игровым персонажем в Resident Evil Requiem, присоединившись к Грейс Эшкрофт в этом приключении. Но фанаты убеждены, что в трейлере можно услышать еще один знакомый голос, напрямую связанный с Раккун-Сити: Шерри Беркин, маленькой девочки из Resident Evil 2, которая позже появилась вместе с Джейком Вескером в Resident Evil 6.
Один из пользователей Reddit обратил внимание на сходство, сравнив части трейлера с диалогами Шерри Беркин в RE6, и многие фанаты отметили, что именно Шерри разговаривает с Леоном. Более того, тембр очень напоминает голос актрисы, которая озвучивала Шерри в RE6, даже с учетом возможной частичной смены актерского состава.
Еще одним аргументом в пользу данной теории является вопрос, касающийся актеров озвучки в REquiem. Все указывает на то, что Леон вновь озвучит Мэтью Мерсер, как это было в RE6 и анимационных фильмах "Обитель зла: Проклятие" и "Обитель зла: Остров смерти", а не Ник Апостолидес, озвучивавший этого персонажа в RE2 Remake, RE4 Remake и "Обитель зла: Бесконечная тьма".
Capcom и раньше привлекала одних и тех же актеров озвучки для разных ролей, но, учитывая 30-летие серии и то, что сюжет игры связан с Раккун-Сити, возвращение Шерри выглядит весьма логичным. По сути, возвращение Шери было бы достаточно значимым событием, чтобы ознаменовать новый этап в истории франшизы и, возможно, даже поставить точку в приключениях Леона.
Окончательный ответ на все эти предположения мы узнаем довольно скоро, учитывая, что Resident Evil Requiem должна выйти 27 февраля 2026 года.
