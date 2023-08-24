Анонсирующий трейлер фантастического хоррора Retrieval ©

Retrieval - это кинематографическая приключенческая игра в жанре хоррора, в которой Хана Лоше, командир исследовательской группы, находящейся на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли, открывает для себя ужасы, живущие под ее поверхностью. Не стоит ожидать, что игра выйдет в ближайшее время, но она уже анонсирована для PS5. Других платформ пока названо не было.

Несмотря на схожие названия и научно-фантастический сеттинг, вполне вероятно, что по геймплею игра будет отличаться от Returnal и, возможно, будет ближе к Fort Solis. Правда, это лишь предположения, поскольку информации об игре практически нет. Разработанная 333Studio, Retrieval, судя по всему, является первым проектом небольшой команды, и нам остается только ждать и наблюдать за развитием событий.