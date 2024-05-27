Веселая адвенчура Return to Monkey Island получит официальный мерч

Фанаты Monkey Island, которым понравилась Return to Monkey Island, будут рады узнать, что Devoler Digital и Terrible Toybox с радостью и после большого количества выпитого грога объявили о выпуске нового официального мерчендайза для игры, которая, напомним, была тепло встречена в 2022 году, с автографом Рона Гилберта, автора оригинальных глав. Различные предметы были изготовлены в сотрудничестве с компанией Laced, которая специализируется на сувенирной продукции.

О каких предметах идет речь? Пляжное полотенце с эмблемой рыбы CHUM, несколько футболок (на них изображены самые любимые персонажи серии), коврик для мыши с лицом ЛеЧака, настольные коврики, стеклянный стаканчик, носки с изображением Гайбраша Трипвуда, главного героя сериала, и наклейки.

Return to Monkey Island - это последняя часть серии, которая вышла в 2022 году. Это игра, которая дергает за ниточки серии, воссоединяясь с концовкой второй части, отрицая некоторые вещи из третьей и четвертой (не созданные Гилбертом) и игнорируя эпизодическую серию Telltale, несмотря на то, что это самая близкая к оригиналу игра среди работ, вышедших после LeChuck's Revenge.

В ходе приключений повзрослевший Гайбраш рассказывает свою новую историю на фоне новых умопомрачительных подвигов, воспоминаний, льющихся рекой, и совершенно нового, отличного от оригиналов графического стиля.

Вы можете играть на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, системах Android и iOS.