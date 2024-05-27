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Return to Monkey Island 19.09.2022
Адвенчура, Квест
6.7 40 оценок

Веселая адвенчура Return to Monkey Island получит официальный мерч

butcher69
Новости

Фанаты Monkey Island, которым понравилась Return to Monkey Island, будут рады узнать, что Devoler Digital и Terrible Toybox с радостью и после большого количества выпитого грога объявили о выпуске нового официального мерчендайза для игры, которая, напомним, была тепло встречена в 2022 году, с автографом Рона Гилберта, автора оригинальных глав. Различные предметы были изготовлены в сотрудничестве с компанией Laced, которая специализируется на сувенирной продукции.

О каких предметах идет речь? Пляжное полотенце с эмблемой рыбы CHUM, несколько футболок (на них изображены самые любимые персонажи серии), коврик для мыши с лицом ЛеЧака, настольные коврики, стеклянный стаканчик, носки с изображением Гайбраша Трипвуда, главного героя сериала, и наклейки.

Return to Monkey Island - это последняя часть серии, которая вышла в 2022 году. Это игра, которая дергает за ниточки серии, воссоединяясь с концовкой второй части, отрицая некоторые вещи из третьей и четвертой (не созданные Гилбертом) и игнорируя эпизодическую серию Telltale, несмотря на то, что это самая близкая к оригиналу игра среди работ, вышедших после LeChuck's Revenge.

В ходе приключений повзрослевший Гайбраш рассказывает свою новую историю на фоне новых умопомрачительных подвигов, воспоминаний, льющихся рекой, и совершенно нового, отличного от оригиналов графического стиля.

Вы можете играть на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, системах Android и iOS.

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