Создатели Returnal переезжают в "передовую игровую студию" ©

Компания Housemarque, разработчик игры Returnal, объявила о планах переезда в новую студию.

"Housemarque, член семьи PlayStation Studios и самая давняя игровая компания Финляндии, готовится к запуску одной из самых передовых игровых штаб-квартир в Северной Европе к концу 2024 года", - заявил Микаэль Хавери, бренд-директор Housemarque.

Новая студия будет располагаться в столице страны Хельсинки. "Этот объект будет не только свидетельствовать о нашем богатом игровом наследии, но и станет маяком инноваций и творчества в самой северной столице", - добавил Хавери.

Устойчивое развитие остается основой наших ценностей. Наш обновленный центр будет поддерживать "зеленые" инициативы, обеспечивая баланс между технологиями и заботой о планете. Вступая на этот путь преобразований, мы стремимся еще больше укрепить свои позиции в мире игровых инноваций.

Следующая игра Housemarque будет не сиквелом, а новой интеллектуальной собственностью, хотя в ней будут реализованы идеи и системы повествования, изначально запланированные для Returnal.

Игра Returnal была хорошо встречена критиками, но продавалась не так хорошо, как другие флагманские игры от внутренних студий Sony.

В июне 2021 года Sony заявила, что за первые два месяца на PlayStation 5 было продано около 560 000 копий игры, что соответствует ее ожиданиям.

После нескольких месяцев спекуляций в декабре 2022 года было объявлено о выходе Returnal на ПК.