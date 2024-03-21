Полная версия 4X-стратегии Revival: Recolonization появится в апреле

HeroCraft PC объявила о выпуске полной версии 4X-стратегии Revival: Recolonization для ПК 11 апреля 2024 г. Прямо сейчас игроки могут ознакомиться с функциями релизной версии в специальной демо-версии, которая позволит им играть до 40-го хода. Тем, кто уже владеет игрой, предлагается принять участие в открытом бета-тестировании версии 1.0 без ограничений демо.

Демо-версия Revival: Recolonization 1.0 содержит весь игровой контент версии 1.0, единственным ограничением является количество ходов в 40 для одной игры. Тем не менее, вы можете просто начать новую, чтобы проверить все возможности игры:

5 эмиссаров, каждый из которых обладает уникальными чертами и способностями, которые соответствующим образом изменят ваш стиль игры, новые юниты, включая подводные лодки и авианосцы, новый чрезвычайно смертоносный автомат.

Вариантная дипломатия, 4 эпохи развития, 5 племен с разным мировоззрением.

Улучшенная система событий, которая добавляет в игру больше вариантов выбора и больше последствий, а также новую улучшенную систему указов;

Чтобы принять участие в бета-тестировании, вам необходимо стать владельцем игры, щелкнуть правой кнопкой мыши Revival: Recolonization в вашей библиотеке Steam, затем перейти в свойства, затем в «Бета-версии», выбрать paxeast2024 и ввести пароль: PAXBoston2024.