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Reynatis Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.1 8 оценок

Reynatis от сценариста Final Fantasy VII Rebirth получит западный релиз

butcher69
Новости

Сегодня NIS America объявила, что локализует грядущую JRPG Reynatis от Furyu для западных рынков. Мы получили анонс локализации не только для PS5, PS4 и Nintendo Switch, но, что вполне предсказуемо, игра также выходит на ПК через Steam, и вы уже можете внести ее в список желаний.

Если вы еще не знакомы с этой JRPG, то ее анонс состоялся на последнем партнерском шоу Nintendo Direct. Если вам интересно, то по непонятным причинам ее пропустили в западной версии Nintendo Direct и показали только в японской.

Историю Reynatis написал Кадзусигэ Нодзима, автор многих игр серии Final Fantasy и Kingdom Hearts, включая грядущую Final Fantasy VII Rebirth. Музыку написала Ёко Симомура, известная по работе над этой же серией и многими другими любимыми франшизами.

Дизайн персонажей разработал иллюстратор Ясутака Кабураги, а Такуми выступит в роли креативного продюсера.

Действие игры разворачивается в тщательно воспроизведенном знаменитом токийском районе Сибуя с множеством узнаваемых достопримечательностей и магазинов, которые игроки смогут исследовать. При этом это вымышленная версия нашего мира, в котором магия существует, а волшебники вынуждены скрываться, потому что их боятся и притесняют.

Главные герои - Марин, молодой человек, ищущий свободу через силу, и Сари, сотрудник организации MEA, которая стремится держать пользователей магии под контролем. История рассказывается с обеих точек зрения.

В игре 6 различных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, от призыва до воздушных атак.

Помимо района Сибуя, действие игры разворачивается в волшебном параллельном мире Another - фантастической стране с опасными монстрами, с которыми предстоит сразиться, и множеством секретов, которые нужно разгадать.

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