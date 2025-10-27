Последний официальный сервер RF Online закроется в конце года

Издатель 94hi и разработчик CCR объявили о завершении работы RF Online 31 декабря 2025 года. Закрывается последний официальный сервер игры, работавший на территории Тайваня, Гонконга и Макао. Это решение знаменует потенциальный конец эпохи для оригинальной игры, если не будет анонсирована замена.

Решение о закрытии было принято издателем 94hi и разработчиком CCR после долгих размышлений. В своем обращении они поблагодарили сообщество за многолетнюю поддержку, отметив, что время, проведенное с игроками, стало для них “ценными воспоминаниями”. Основной причиной, судя по всему, стало катастрофическое снижение числа активных игроков. Как отмечают пользователи, в последнее время одновременно в игре находилось менее 100 человек.

RF Online — это научно-фантастическая MMORPG, выпущенная в 2004 году. Игра известна своими масштабными PvP-битвами между тремя расами. Официальный сервер для региона СНГ, которым управляли “Иннова” и позже “Фогейм”, был закрыт в апреле 2023 года. В 2020 году права на франшизу приобрела компания Netmarble. В марте 2025 года они выпустили кроссплатформенную MMORPG RF Online Next.