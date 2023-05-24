Представлен геймплейный трейлер Ride 5 ©

Сегодня компания Milestone выпустила новый геймплейный трейлер Ride 5, в котором представлены две минуты высокоскоростного экшена гоночной игры.

Гонки побеждают не только в скорости — режим «Выносливость» вознаграждает настойчивость и стратегию. Время больше не проблема, катайтесь в свое удовольствие с возможностью сохранения, выхода и возврата позже. Просто убедитесь, что вы следите за топливом и пит-стопами — эти линии помощи могут быстро стать вашим худшим кошмаром.

Неважно, насколько вы хороши, всегда есть один фактор, который вы не можете контролировать: погода. Ясное голубое небо может превратиться в сильный ливень, а затем вернуться к солнечному свету, катящиеся облака будут следовать за вами, когда вы будете мчаться по поворотам, давая вам постоянно меняющиеся виды и пейзажи.

Вам придется сталкиваться с непредвиденными ситуациями и использовать свои навыки, чтобы справиться как с влажными, так и с сухими условиями — улучшенная физика делает игру еще более реалистичной.

Ride 5 выходит 25 августа на PS5, Xbox Series X|S и ПК.