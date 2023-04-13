Представлены официальные скриншоты RIDE 5 ©

Milestone анонсировала сегодня последнюю главу своей франшизы симулятора двухколесных гонок - RIDE 5. И если трейлера вам было недостаточно, то вот еще несколько официальных скриншотов.

Как утверждают создатели, реализм этой "полной адреналина" гоночной игры заставит вас поверить, что вы действительно несётесь по трассе на головокружительной скорости. В игре будет доступно свыше 35 трасс, более 200 мотоциклов от производителей с мировой известностью, а каждый элемент игры призван создавать у вас впечатление, будто бы вы управляете настоящим мотоциклом.

. RIDE 5 выйдет 24 августа на ПК и консолях PS и Xbox текущего поколения.