Разработчики гонок на мотоциклах RIDE 5 рассказали про контент после запуска ©

Компания Milestone сегодня раскрыла свои планы относительно контента после запуска RIDE 5. Периодически будут выпускаться многочисленные бесплатные и платные DLC, предоставляющие игрокам доступ к новым специальным мотоциклам, трассам и сложным соревнованиям, которые доводят их навыки управления мотоциклом до предела.

Гонщики RIDE 5 могут с нетерпением ждать двух таких мотоциклов — Husqvarna FS 450 и KTM 450 SMR. Эти двухколесные велосипеды, специально разработанные для гонщиков, которые хотят расширить возможности своего велосипеда, предлагают идеальное сочетание мощности и управляемости. В RIDE 5 также появятся легендарные мотоциклы всех времен.

Байкеры, желающие построить гараж своей мечты, могут приобрести сезонный абонемент RIDE 5. Предоставление доступа к 33 новым мотоциклам, шести дополнительным трассам и множителю кредитов. Преданные игроки, приобретшие Season Pass, получат доступ в общей сложности к 270 различным мотоциклам и более чем 40 трассам. Сезонный пропуск RIDE 5 в настоящее время доступен в цифровых магазинах по цене 39,99 долларов США. Весь контент, который появится в RIDE 5 после запуска в рамках Season Pass, также можно приобрести по отдельности.

Полный список новых мотоциклов и трасс, которые появятся в RIDE 5, можно найти здесь.