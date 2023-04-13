Состоялся анонс мотогонки RIDE 5 ©

Компания Milestone официально анонсировала RIDE 5, свой новый симулятор мотогонок. Она будет доступна с 24 августа 2023 года на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Среди новых особенностей RIDE 5 - наличие рассказчика в режиме карьеры, который будет представлять события и сопровождать игроков в их путешествии. Карьера будет включать четыре основных гоночных набора, а прогресс будет отслеживаться по таблице лидеров. В карьере будет 10 соперников со своими собственными личностями, биографиями и эстетикой. В игре будет ряд второстепенных испытаний, включающих 200 игровых событий. Также будут гонки на выносливость с функцией сохранения и перемотки во время гонки, чтобы дать игроку больше контроля и гибкости над игровой сессией. Также будут режимы одиночной гонки и гонки на время.

В RIDE 5 также будут реализованы технологические улучшения, которые позволят использовать преимущества консолей текущего поколения. Впервые в игре появится система динамической погоды, которая будет рассчитывать температуру трассы и воздуха в реальном времени для создания реалистичных изменений погоды во время гонок. Система неба также была изменена, перейдя от 2D-технологии, основанной на реальных фотографиях, к объемным 3D-облакам, чтобы обеспечить более захватывающий визуальный результат. Физика мотоциклов также была улучшена, начиная с взаимодействия между гонщиком и мотоциклом и заканчивая различными скоростями наклона для каждой категории мотоциклов.

Мультиплеер RIDE 5 был улучшен, а режим Online позволит играть между консолями (PlayStation 5 против Xbox Series X|S) и между различными магазинами ПК (Steam против Epic Games Store). Также появится разделенный экран для локальной совместной игры: такого режима не было в игре со времен RIDE 2.

К этому добавляется режим Race Creator, который позволяет игрокам создавать свои собственные гонки, выбирать, какие категории мотоциклов допускаются к соревнованиям, выбирать соперников и AI-трассы, создавать новые наряды с нуля и даже определять систему подсчета очков и правил. В RIDE 5 игроки смогут настраивать мотоциклы, костюмы и шлемы. Они смогут делиться своими творениями в Интернете, даже между разными платформами.

Наконец, подтверждено, что в игре будет большой набор настроек доступности, чтобы помочь менее опытным гонщикам: торможение и повороты, автоматическое рулевое управление и дроссель, идеальная траектория и многие другие параметры для освоения даже самых сложных трасс.