В турецком PS Store игра не получила русской локализации ни в каком виде. Цена за стандартное издание составляет 800 лир.
Благодаря большому техническому потенциалу консолей нового поколения, внешний вид мотоциклов выйдет на новый уровень. Каждая деталь была тщательно проработана, чтобы создать максимальный уровень погружения. По новому будет ощущаться и трасса, а также каждый заход в поворот.
В игре реализована система динамической смены погодных условий. Поведение мотоцикла меняется, если асфальт трассы мокрый или горячий. Игроков порадуют и обновлённой карьёрой с полноценным сюжетным режимом. Помимо него можно будет принять участие в более чем 200 специальных событиях.
Игра доступна на PS5, Xbox Series X|S и РС.
Состоялся релиз гонок на мотоцикле под названием RIDE 5
В турецком PS Store игра не получила русской локализации ни в каком виде. Цена за стандартное издание составляет 800 лир.
Клева, дерьмува есть?
нет уже качаю
https://itorrents-igruha.org/14878-ride-5.html