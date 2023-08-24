Состоялся релиз гонок на мотоцикле под названием RIDE 5

В этой гоночной игре вам доступно более 200 мотоциклов от известных производителей и более 35 трасс с разными условиями. Каждый элемент игры создан для того, чтобы вы погрузились в реалистичный мир мотогонок.

Начните свою карьеру в своём гараже и станьте лучшим гонщиком в мире в новом режиме карьеры. Сражайтесь против опытных соперников, которые не дадут вам скучать на пути к финишу. Овладейте разными мотоциклами и научитесь справляться с любыми препятствиями. Не ждите лёгкой победы… Путь к славе полон испытаний, и вы сами решаете, насколько они будут сложными — чем больше риск, тем больше награда.