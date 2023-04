Разработчики Rift of the NecroDancer выпустили новый трейлер спин-оффа ритмической игры ©

На выставке Indie World Showcase компании Nintendo издатель Brace Yourself Games представили новый трейлер спин-оффа для Crypt of the NecroDancer. Новая игра, получившая название Rift of the NecroDancer, также является ритм-игрой, в которой бои ведутся в такт музыке.

В Rift of the NecroDancer будут сражаться различные монстры, причем у каждого врага будет свой характер атаки и ритм. В игре также будут бои с боссами, а также специальные мини-игры для пяти сюжетных линий персонажей.

Rift of the NecroDancer была первоначально анонсирована в августе 2022 года, и тогда считалось, что это продолжение основанной на ритме игры Crypt of the NecroDancer. Наряду с Rift of the NecroDancer, Brace Yourself Games также представила крупное обновление для Crypt of the NecroDancer.

Rift of the NecroDancer пока не имеет даты выхода, кроме туманного 2023 года. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch.