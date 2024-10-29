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RIPOUT 24.10.2023
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.7 80 оценок

Для научно-фантастического хоррор-шутера Ripout вышло обновления к Хэллоуину

monk70
Новости

Ripout , кооперативный хоррор-шутер от первого лица, в котором вы сражаетесь на заброшенных кораблях, заполненных гротескными мутантами, отмечает Хэллоуин (и свой первый день рождения) совершенно новым обновлением, доступным сегодня в Steam, включающим новое оружие, переработанный UI/UX, исправления и многое другое.

Обновление к Хэллоуину включает:

  • Пистолет-бластер: это новое оружие не только стреляет бластерными снарядами, но и наносит огненный урон любому врагу, в которого попадает.
  • Новое оружие ближнего боя: Булава и Копье были добавлены на случай, если ваши проблемы, связанные с ужасами мутантов, можно решить только тупой силой или острыми палками.
  • Новые костюмы: Для тех, кто следит за модой, теперь доступны два новых костюма — Био-Панк и Кадавр. Специальный праздничный подарок, Костюм Тыквенного Мастера, также был добавлен в игру на ограниченное время.
  • Редизайн UI/UX: Различные меню были обновлены, чтобы игрокам было проще ориентироваться.
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