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об игре
RIPOUT 2023 г.
6.2 40 оценок

Хоррор-шутер RIPOUT выйдет в раннем доступе 24 октября

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butcher69
Новости

Кооперативный хоррор-шутер от первого лица RIPOUT выйдет в ранний доступ для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 24 октября, объявили издатель 3D Realms и разработчик Pet Project Games. Полноценный релиз планируется на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

RIPOUT - это кооперативный хоррор-шутер, в котором игрокам предстоит пробираться через заброшенные, кишащие мутантами космические корабли, собирать лут и настраивать своего персонажа в поисках последнего оставшегося оплота человечества. Сможете ли вы и ваш верный питомец Пистолет вовремя найти Убежище или погибнете вместе с остальными жителями Земли?

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Laicus

К счастью, в игре будет не только кооп, но и соло режим.

0
Wolfenstein

еще одна шкурка трешаком каловым сранним доступом , уровня half life 2 наверное хит выйдет на релизе xD

-3