Хоррор-шутер RIPOUT выйдет в раннем доступе 24 октября ©

Кооперативный хоррор-шутер от первого лица RIPOUT выйдет в ранний доступ для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 24 октября, объявили издатель 3D Realms и разработчик Pet Project Games. Полноценный релиз планируется на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

RIPOUT - это кооперативный хоррор-шутер, в котором игрокам предстоит пробираться через заброшенные, кишащие мутантами космические корабли, собирать лут и настраивать своего персонажа в поисках последнего оставшегося оплота человечества. Сможете ли вы и ваш верный питомец Пистолет вовремя найти Убежище или погибнете вместе с остальными жителями Земли?