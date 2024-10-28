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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 135 оценок

Rise of the Ronin получила обновление для PS5 Pro

monk70
Новости

Rise of the Ronin получила обновление для PS5 Pro, которое представляет новые графические опции. Обновление 1.08, опубликованное Team Ninja, в основном касается внедрения ряда технических усовершенствований, чтобы обеспечить полную поддержку потенциала, предлагаемого новой консолью Sony.

Патч 1.08 представляет две новые графические настройки: FPS Priority и Graphics Priority, которые являются улучшенными версиями классических опций, доступных для базовой консоли, которые должны предложить такие улучшения, как более четкая и графика, а также более стабильная частота кадров во время боя, согласно тому, что сообщили разработчики. Также есть некоторые исправления ошибок.

Rise of the Ronin — это новый экшен в открытом мире от Team Ninja, характеризующийся исторической обстановкой, которая возвращает нас в Японию эпохи Бакумацу.

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