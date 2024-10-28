Rise of the Ronin получила обновление для PS5 Pro, которое представляет новые графические опции. Обновление 1.08, опубликованное Team Ninja, в основном касается внедрения ряда технических усовершенствований, чтобы обеспечить полную поддержку потенциала, предлагаемого новой консолью Sony.

Патч 1.08 представляет две новые графические настройки: FPS Priority и Graphics Priority, которые являются улучшенными версиями классических опций, доступных для базовой консоли, которые должны предложить такие улучшения, как более четкая и графика, а также более стабильная частота кадров во время боя, согласно тому, что сообщили разработчики. Также есть некоторые исправления ошибок.

Rise of the Ronin — это новый экшен в открытом мире от Team Ninja, характеризующийся исторической обстановкой, которая возвращает нас в Японию эпохи Бакумацу.