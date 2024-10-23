Rise of the Ronin получит улучшение для PS5 Pro

Список игр, в которых будут использованы новые возможности консоли PlayStation 5 Pro, в последнее время растет с невероятной скоростью. Параллельно Sony следит за тем, чтобы и самые свежие эксклюзивы для консоли PlayStation также получили достойное обновление.

Сегодня Team Ninja официально подтвердила, что Rise of the Ronin будет оптимизирована для PS5 Pro. Правда, японцы не стали уточнять подробности, но уже заявили, что в их последней игре будет улучшена визуальная составляющая и повышена частота кадров.

Испытайте Rise of the Ronin с улучшенной визуальной составляющей и частотой кадров на PlayStation 5 Pro! Погрузитесь в оживленные улицы Йокогамы, Эдо и Киото, в которых оживают захватывающие дух герои XIX века! Возьмите под контроль свою судьбу и погрузитесь в эпический мир Японии периода Бакумацу.

Напомним, что Rise of the Ronin - это игра, которая позволит вам насладиться красотами феодальной Японии. А благодаря PlayStation 5 Pro открытый мир XIX века будет выглядеть еще лучше.