Road Kings позволит почувствовать себя дальнобойщиком на коварных дорогах Америки

Saber Interactive не сбавляет обороты и вскоре после анонса Docked представила очередную игру. Road Kings составит конкуренцию сразу двум хитам — Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, правда, ближе всего она будет к последней.

В Road Kings мы будем управлять американскими грузовиками по южным штатам США. Это полноценный симулятор, в котором будут учитываться даже степень износа тормозов, крутящий момент, коробка передач ну и, безусловно, погодные условия. В игре не будет сложного рельефа, который есть в SnowRunner. Вместо бездорожья будет асфальт, и нашей задачей будет своевременная доставка грузов, тем самым строя свою карьеру и даже собственную компанию и автопарк! К тому же Road Kings предложит сюжетную кампанию на 10 часов и, безусловно, множество обычных заказов.

Кроме того, игроки смогут поиграть в асинхронном многопользовательском режиме, который будет поддерживать кроссплатформенную игру. Релиз запланирован на 2026 год для PC, Xbox Series X|S и PS5.