Road Kings позволит почувствовать себя дальнобойщиком на коварных дорогах Америки

Saber Interactive не сбавляет обороты и вскоре после анонса Docked представила очередную игру. Road Kings составит конкуренцию сразу двум хитам — Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, правда, ближе всего она будет к последней.
В Road Kings мы будем управлять американскими грузовиками по южным штатам США. Это полноценный симулятор, в котором будут учитываться даже степень износа тормозов, крутящий момент, коробка передач ну и, безусловно, погодные условия. В игре не будет сложного рельефа, который есть в SnowRunner. Вместо бездорожья будет асфальт, и нашей задачей будет своевременная доставка грузов, тем самым строя свою карьеру и даже собственную компанию и автопарк! К тому же Road Kings предложит сюжетную кампанию на 10 часов и, безусловно, множество обычных заказов.
Кроме того, игроки смогут поиграть в асинхронном многопользовательском режиме, который будет поддерживать кроссплатформенную игру. Релиз запланирован на 2026 год для PC, Xbox Series X|S и PS5.
На "коварных дорогах Америки" можно будет наткнуться на черных прости'туток и их драг диллеров?) Ямами и разрушенными мостами нас не удивить)
Не, ну вот это выглядит прикольно, напоминает третьих Дальнобойщиков, только, судя по всему, сделанных прямыми руками
Посмотрим, авось если будет более менее успешный и хороший продукт, то бездари из SCS может хоть что-то делать начнут со своими устаревшими поделками.
Да много таких убийц АТС и ЕТС выходит, но что-то слабо они конкурируют, большие надежды были на Аляску, а в итоге вышла посредственность. И это очень плохо. Тут на скриншоте из кабины заметил отсутствие стрелок на приборах, что говорит об отсутствие симуляции, которую в АТС пытались создать, хоть и криво. Если заправка и заезд на базы будут такими же как в дальнобойщиках 3 в виде дебильных заставок, то им будет реально сложно конкурировать с АТС. Это печально.
Ну наконец-то появилась альтернатива ETS/ATS. Там вообще разработчики прибалдели
Разработчик Saber Interactive те кто делали похоже SnowRunner, интересно что у них из этого получиться.
Не, спасибо. Я лучше останусь на симуляторе американского траха.
Ну посмотрим удастся ли ей скинуть титанов в виде ets/ats
выглядит не позорно точно,ну я к тому что - прям фу,чего за хрень)) геймплей бы увидеть конечно,но в ожиданиях по крайней мере точно будет)
Если физику завезут, то гут
" коварных дорогах Америки" - в амере не настолько уж прям коварные дороги