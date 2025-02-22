Амбициозный симулятор RoadCraft получит демоверсию 24 февраля

Студия Saber Interactive, широко известная благодаря экшену Warhammer 40,000: Space Marine 2, имеет за плечами более ранние успехи в жанре симуляторов езды по бездорожью. Этот жанр пополнился новой игрой – RoadCraft, релиз которой намечен на 20 мая. Однако уже 24 февраля все желающие смогут опробовать демоверсию игры в Steam.

Демоверсия предложит три миссии, выполненные вручную, которые позволят игрокам оценить ключевые механики игры. Это шанс познакомиться с уникальными особенностями RoadCraft, такими как взаимодействие с различными типами местности и использование множества транспортных средств.

Для поклонников жанра это будет отличная возможность почувствовать атмосферу настоящего бездорожья.