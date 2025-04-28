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об игре
RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Кооператив
7.7 84 оценки

Новый трейлер RoadCraft показал, как важна правильная перевозка грузов

butcher69 butcher69

Создатели симулятора RoadCraft представили новый трейлер, посвящённый ключевой особенности игры — транспортировке грузов. В RoadCraft перевозка — это не просто перемещение объектов, а настоящее искусство, требующее выбора правильного грузовика под каждую задачу.

Игра предложит учитывать специфику различных стихийных бедствий при восстановлении инфраструктуры. Разработчики обещают сложную механику строительства, продуманную физику разрушений и реалистичный подход к планированию работ.

Релиз RoadCraft намечен на ближайшее время на ПК, а в будущем проект может появиться и на консолях. Авторы активно прислушиваются к отзывам игроков, чтобы сделать симулятор ещё более увлекательным и правдоподобным.

9
3
RoadCraft
20.05.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Odesseet

А ведь все начиналось как студенческий проект,если я не ошибаюсь)Я про саму серию игр о бездорожье)

KindredDayton

А где правильная перевозка? Простите, но я не смог рассмотреть

Aleksey Aleshka

Лол "стимулятор" без расхода топлива, повреждений... Понял, так и запишем