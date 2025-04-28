Новый трейлер RoadCraft показал, как важна правильная перевозка грузов

Создатели симулятора RoadCraft представили новый трейлер, посвящённый ключевой особенности игры — транспортировке грузов. В RoadCraft перевозка — это не просто перемещение объектов, а настоящее искусство, требующее выбора правильного грузовика под каждую задачу.

Игра предложит учитывать специфику различных стихийных бедствий при восстановлении инфраструктуры. Разработчики обещают сложную механику строительства, продуманную физику разрушений и реалистичный подход к планированию работ.

Релиз RoadCraft намечен на ближайшее время на ПК, а в будущем проект может появиться и на консолях. Авторы активно прислушиваются к отзывам игроков, чтобы сделать симулятор ещё более увлекательным и правдоподобным.