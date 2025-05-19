Разработчики из Saber Interactive представили новый трейлер RoadCraft

Разработчики из Saber Interactive представили новый ролик RoadCraft, сфокусированный на регионе «Highlands» — высокогорной местности, пострадавшей от мощного землетрясения.

По сюжету, катастрофа стала следствием корпоративной халатности. Игрокам предстоит восстанавливать разрушенную инфраструктуру, прокладывать дороги через разломанный ландшафт и раскрыть причины трагедии.

RoadCraft совмещает строительство, исследование и сюжетные элементы, затрагивая темы ответственности и последствий человеческих ошибок. Релиз игры намечен на 20 мая 2025 года.