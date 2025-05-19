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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
7.5 97 оценок

Разработчики из Saber Interactive представили новый трейлер RoadCraft

butcher69 butcher69

Разработчики из Saber Interactive представили новый ролик RoadCraft, сфокусированный на регионе «Highlands» — высокогорной местности, пострадавшей от мощного землетрясения.

По сюжету, катастрофа стала следствием корпоративной халатности. Игрокам предстоит восстанавливать разрушенную инфраструктуру, прокладывать дороги через разломанный ландшафт и раскрыть причины трагедии.

RoadCraft совмещает строительство, исследование и сюжетные элементы, затрагивая темы ответственности и последствий человеческих ошибок. Релиз игры намечен на 20 мая 2025 года.

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