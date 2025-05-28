RoadCraft получила своё первое обновление после релиза

Последняя игра-симулятор от Saber Interactive, RoadCraft, получила своё первое обновление. Патч 1.5 направлен на устранение многочисленных распространенных ошибок и сбоев в игре, начиная от исправлений производительности в многопользовательском режиме и заканчивая проблемами, связанными с несколькими транспортными средствами. Более того, производительность Steam Deck также была немного улучшена с этим патчем.

Фильтр ненормативной лексики при создании компании отключен на ПК.

Добавлено новое всплывающее окно при попытке активировать многопользовательский режим, когда Политика конфиденциальности не была принята.

Настройка вертикальной синхронизации теперь включена по умолчанию на ПК.

Скорректирован генератор случайных чисел погоды, чтобы сделать дожди менее частыми.

Исправлена ​​ошибка, вызывающая рендеринг «гигантской травы» на последних драйверах Nvidia.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно разблокировать карьеры при использовании геймпада.

Исправлены некоторые проблемы, связанные с разблокировкой достижений.

Исправлены некоторые проблемы, вызывающие размытие ландшафта.

Исправлена ​​проблема с физикой, вызывающая неконтролируемое подергивание ветвей деревьев во время рубки.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой выход из режима наблюдателя возвращал игрока в меню инфраструктуры вместо открытого квеста.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог застрять в последовательности титров.

Исправлено отсутствующее сообщение о подтверждении при выходе из игры в главном меню.

Исправлено несколько случайных сбоев и общие улучшения стабильности.

Незначительные оптимизации производительности.

Исправления локализации.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.