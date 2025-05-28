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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8 230 оценок

RoadCraft получила своё первое обновление после релиза

monk70 monk70

Последняя игра-симулятор от Saber Interactive, RoadCraft, получила своё первое обновление. Патч 1.5 направлен на устранение многочисленных распространенных ошибок и сбоев в игре, начиная от исправлений производительности в многопользовательском режиме и заканчивая проблемами, связанными с несколькими транспортными средствами. Более того, производительность Steam Deck также была немного улучшена с этим патчем.

  • Фильтр ненормативной лексики при создании компании отключен на ПК.
  • Добавлено новое всплывающее окно при попытке активировать многопользовательский режим, когда Политика конфиденциальности не была принята.
  • Настройка вертикальной синхронизации теперь включена по умолчанию на ПК.
  • Скорректирован генератор случайных чисел погоды, чтобы сделать дожди менее частыми.
  • Исправлена ​​ошибка, вызывающая рендеринг «гигантской травы» на последних драйверах Nvidia.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно разблокировать карьеры при использовании геймпада.
  • Исправлены некоторые проблемы, связанные с разблокировкой достижений.
  • Исправлены некоторые проблемы, вызывающие размытие ландшафта.
  • Исправлена ​​проблема с физикой, вызывающая неконтролируемое подергивание ветвей деревьев во время рубки.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой выход из режима наблюдателя возвращал игрока в меню инфраструктуры вместо открытого квеста.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог застрять в последовательности титров.
  • Исправлено отсутствующее сообщение о подтверждении при выходе из игры в главном меню.
  • Исправлено несколько случайных сбоев и общие улучшения стабильности.
  • Незначительные оптимизации производительности.
  • Исправления локализации.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
sapov

Это игре как мёртвому припарки, я хз что они делают, но графика хуже чем в сноуранер, а про физику я вообще молчу. Их хватило только на мадранер, дальше не осилили

Пользователь ВКонтакте

Почему все кретины ее сравнивают с сноуранер? 🤦 // Артём Савельев

sapov Пользователь ВКонтакте

Потому что сноуранер задала планку? Не? Если жрать говNo то лопатами, а не ложками?

Салярыч Пользователь ВКонтакте

А почему ее нельзя сравнивать с сноураннером?
Бездорожье есть? Есть, но отсутствует физика грязи.
Внедорожники есть? Есть, но опять же без физики - могли бы и вертолеты добавить.

Роудкрафт - это идейное продолжение серии Сноураннер. Как экспедиция, к примеру. Вот только крайне посредственная игра вышла, и очень очень упрощенная. Видать делали для школоты и дибилов, для которых сноураннер оказался слишком сложным.

sa1958

Пошли заплатки.