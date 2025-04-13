Saber показала, как в RoadCraft можно строить дороги

Saber Interactive продолжает делиться подробностями RoadCraft — симулятора восстановления разрушенной инфраструктуры. В свежем трейлере разработчики рассказали о строительстве дорог — ключевой механике проекта.

Игроку предстоит стать субподрядчиком, работающим в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. В вашем распоряжении — тяжёлая техника, с помощью которой вы будете расчищать завалы, восстанавливать дороги, мосты и запускать местную промышленность.

Особое внимание уделено процессу строительства: можно насыпать песок, укладывать покрытие вручную или же поручить всё автоматике через удобный интерфейс.

Каждый проект в RoadCraft требует стратегического подхода, грамотного распределения ресурсов и слаженной командной работы. Релиз намечен на 20 мая 2025 года.