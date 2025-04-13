Saber показала, как в RoadCraft можно строить дороги

Saber Interactive продолжает делиться подробностями RoadCraft — симулятора восстановления разрушенной инфраструктуры. В свежем трейлере разработчики рассказали о строительстве дорог — ключевой механике проекта.
Игроку предстоит стать субподрядчиком, работающим в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. В вашем распоряжении — тяжёлая техника, с помощью которой вы будете расчищать завалы, восстанавливать дороги, мосты и запускать местную промышленность.
Особое внимание уделено процессу строительства: можно насыпать песок, укладывать покрытие вручную или же поручить всё автоматике через удобный интерфейс.
Каждый проект в RoadCraft требует стратегического подхода, грамотного распределения ресурсов и слаженной командной работы. Релиз намечен на 20 мая 2025 года.
Особенность русской версии игры - грамотное распределение ресурсов себе в карман, слаженная работа таджиков с лопатами, появление ям и выбоин через 3 месяца после строительства дороги.
У нас в городе асфальт тает вместе со снегом))
Очень дорого.
Но дороги ещё дороже.
У меня вопрос насколько физика будет реальной или для галочки? Например, будет ли учитываться особенности дорожного покрытия и технологии его. Или будет, как в реальности иногда асфальт на грунт и пойдёт
Уже были видосы где показывали как делают дорогу.
Особенно будет физически хорошо сделан песок, загружаемый в грузовик из воздуха в радиусе километра от карьера. Если они конечно не поправят эту особенность:))
чет дорого
А какая была и есть цена у SnowRunner без скидки?
Так это боты пишут чел
Судя по ролику разрабы никогда даже не видели как "дорога" должна строится, либо у них в прошлом большой опыт по распилу бюджета.
Заправлять больше не надо, повреждение убрали, физика стала пластмассовой, техника скользит будто на льду и это они все сделали, потому что однокнопочные жалуются что SnowRunner слишком тяжелый симулятор.
игра убогая аркада SnowRunner в 100 раз лучше
чет дорого
Подскажите а в Сноуранер будут ещё сезоны, если нет то куплю эту хрень:)