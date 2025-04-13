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об игре
RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Кооператив
7.7 83 оценки

Saber показала, как в RoadCraft можно строить дороги

butcher69 butcher69

Saber Interactive продолжает делиться подробностями RoadCraft — симулятора восстановления разрушенной инфраструктуры. В свежем трейлере разработчики рассказали о строительстве дорог — ключевой механике проекта.

Игроку предстоит стать субподрядчиком, работающим в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. В вашем распоряжении — тяжёлая техника, с помощью которой вы будете расчищать завалы, восстанавливать дороги, мосты и запускать местную промышленность.

Особое внимание уделено процессу строительства: можно насыпать песок, укладывать покрытие вручную или же поручить всё автоматике через удобный интерфейс.

Каждый проект в RoadCraft требует стратегического подхода, грамотного распределения ресурсов и слаженной командной работы. Релиз намечен на 20 мая 2025 года.

10
14
RoadCraft
20.05.2025
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Особенность русской версии игры - грамотное распределение ресурсов себе в карман, слаженная работа таджиков с лопатами, появление ям и выбоин через 3 месяца после строительства дороги.

8
CraftyNaxar

У нас в городе асфальт тает вместе со снегом))

5
sa1958

Очень дорого.

Но дороги ещё дороже.

3
Egik81

У меня вопрос насколько физика будет реальной или для галочки? Например, будет ли учитываться особенности дорожного покрытия и технологии его. Или будет, как в реальности иногда асфальт на грунт и пойдёт

2
JustA_NiceGuy

Уже были видосы где показывали как делают дорогу.

2
Malefeal

Особенно будет физически хорошо сделан песок, загружаемый в грузовик из воздуха в радиусе километра от карьера. Если они конечно не поправят эту особенность:))

2
Farisey Дима

чет дорого

1
JustA_NiceGuy

А какая была и есть цена у SnowRunner без скидки?

1
sapov JustA_NiceGuy

Так это боты пишут чел

1
Георгий Тимошин

Судя по ролику разрабы никогда даже не видели как "дорога" должна строится, либо у них в прошлом большой опыт по распилу бюджета.

1
L1no

Заправлять больше не надо, повреждение убрали, физика стала пластмассовой, техника скользит будто на льду и это они все сделали, потому что однокнопочные жалуются что SnowRunner слишком тяжелый симулятор.

1
ЛАГАРИУМ

игра убогая аркада SnowRunner в 100 раз лучше

1
RoboB

чет дорого

Denya_007

Подскажите а в Сноуранер будут ещё сезоны, если нет то куплю эту хрень:)