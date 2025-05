Стартовый пиковый онлайн RoadCraft в Steam составил более 33 тысячи игроков

Среди подобных проектов Saber Interactive это абсолютный рекорд. Предыдущий лучший результат принадлежал ShowRunner, которая смогла набрать лишь 11 тысяч игроков.

Среди последних крупных релизов игра смогла обогнать по онлайну DOOM: The Dark Ages, The First Berserker: Khazan и Atomfall.

RoadCraft вышла на PS5, Xbox Series S|X и PC.