ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
7.5 120 оценок

Стартовый пиковый онлайн RoadCraft в Steam составил более 33 тысячи игроков

Solstice Solstice

Среди подобных проектов Saber Interactive это абсолютный рекорд. Предыдущий лучший результат принадлежал ShowRunner, которая смогла набрать лишь 11 тысяч игроков.

Среди последних крупных релизов игра смогла обогнать по онлайну DOOM: The Dark Ages, The First Berserker: Khazan и Atomfall.

RoadCraft вышла на PS5, Xbox Series S|X и PC.

Источник  
10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Xavel

Что то не верится что эта игра смогла набрать такое количество играков

1
Denya_007

Не знаю почему столько негатива но мне игра очень зашла, если бы с утра не надо было на работу то всю ночь играл. В Сноуранер 1400 часов наиграно. Обе игры нравятся.

1
Punisher1

Snoyranner вышла в стиме после EGS оттого и онлайн был меньше

Abramski90

В демку с друганом катали,понрваилось,ждем онлайн фикс :) а сноуранер,нуу поиграли часов 35-40 , потом что то как то задушнилось,я еще потом 1 возвращался через пару лет..игрушка крутая,но 1му там делать нечего)

Тут будет попроще в плане физики в целом,чуть более аркадно , и бенза нет, в сноуранере это было прям испытание)) но тут больше разнообразных заданий - ситуаций,короче демка зашла,не будет фикса,приобретем) покатать стоит)

Max P

Среди последних крупных релизов игра смогла обогнать по онлайну DOOM: The Dark Ages

Аахахахах !!! И денува не нужна, хорошую игру люди и так покупают !