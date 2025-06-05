В RoadCraft добавят фоторежим и еще больше машин

В сентябре к игре выйдет дополнение с новыми картами

Студия Saber Interactive представила план поддержки симулятора восстановления после катастроф RoadCraft. До сентября 2025 года для игры выйдет три крупных обновления. Уже в июне появится фоторежим с гибкой настройкой ракурсов и фильтров для эффектных снимков, четыре новых автомобиля и опция приглушения звука двигателей, чтобы создавать кинематографичные сцены.

В июле разработчики сосредоточатся на различных улучшениях: устранят ошибки, включая сбои в поведении ИИ конвоев, доработают управление кранами и введут спецтехнику для выполнения сложных задач.

В сентябре выйдет DLC Rebuild Expansion с двумя новыми картами, пятью уникальными машинами и миссиями, а также хардкорным режимом с реалистичным расходом топлива и уязвимой техникой. Владельцы издания Rebuild Edition получат дополнение Rebuild Expansion бесплатно. RoadCraft доступна на PS5, Xbox Series и ПК с текстовой русской локализацией.