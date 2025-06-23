ФБР задержало мужчину, использовавшего чат Roblox для высказывания террористических угроз

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало мужчину из Техаса, обвиняемого в использовании чата популярной игры Roblox для планирования преступлений и высказывания террористических угроз. Инцидент стал результатом обращения анонимного пользователя, который сообщил о подозрительном поведении участника под ником Crazz3pain.

В официальном судебном заявлении от 16 мая 2025 года специальный агент ФБР Карлетта Картер описала, что игрок Roblox обсуждал в чате планы атаки на концерт или христианское мероприятие. Эти угрозы были восприняты как реальная угроза безопасности. При помощи данных, предоставленных Roblox, ФБР отследило аккаунт Crazz3pain до конкретного адреса в Техасе и выявило личность подозреваемого — Джеймса В. Бургера.

Во время обыска в доме Бургера сотрудники ФБР обнаружили, что один из членов семьи установил кейлоггер — программу, записывающую нажатия клавиш. Эти данные помогли подтвердить связь Бургера с аккаунтом Crazz3pain. Кроме того, сопоставление логов с информацией с iPhone подозреваемого дало дополнительные доказательства его причастности.

В ходе допроса Бургер признался, что действительно публиковал угрозы в Roblox и заявил, что его «конечная цель — уехать из США, а если не получится — мученичество или смерть». При обыске телефона ФБР нашли записки с инструкциями, как избежать оставления отпечатков пальцев и ДНК, а также заметки о поисках оружия и боеприпасов, включая фразы «фестиваль рядом со мной» и «какой тип ножа наиболее эффективен».