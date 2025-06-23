ЧАТ ИГРЫ
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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.8 568 оценок

ФБР задержало мужчину, использовавшего чат Roblox для высказывания террористических угроз

butcher69 butcher69

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало мужчину из Техаса, обвиняемого в использовании чата популярной игры Roblox для планирования преступлений и высказывания террористических угроз. Инцидент стал результатом обращения анонимного пользователя, который сообщил о подозрительном поведении участника под ником Crazz3pain.

В официальном судебном заявлении от 16 мая 2025 года специальный агент ФБР Карлетта Картер описала, что игрок Roblox обсуждал в чате планы атаки на концерт или христианское мероприятие. Эти угрозы были восприняты как реальная угроза безопасности. При помощи данных, предоставленных Roblox, ФБР отследило аккаунт Crazz3pain до конкретного адреса в Техасе и выявило личность подозреваемого — Джеймса В. Бургера.

Во время обыска в доме Бургера сотрудники ФБР обнаружили, что один из членов семьи установил кейлоггер — программу, записывающую нажатия клавиш. Эти данные помогли подтвердить связь Бургера с аккаунтом Crazz3pain. Кроме того, сопоставление логов с информацией с iPhone подозреваемого дало дополнительные доказательства его причастности.

В ходе допроса Бургер признался, что действительно публиковал угрозы в Roblox и заявил, что его «конечная цель — уехать из США, а если не получится — мученичество или смерть». При обыске телефона ФБР нашли записки с инструкциями, как избежать оставления отпечатков пальцев и ДНК, а также заметки о поисках оружия и боеприпасов, включая фразы «фестиваль рядом со мной» и «какой тип ножа наиболее эффективен».

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