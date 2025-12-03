Roblox перестал работать в России: тысячи жалоб причины остаются неизвестными

Пользователи по всей России массово сообщают о сбоях в работе популярной онлайн-игры Roblox. По данным сервиса мониторинга Downdetector, приложение перестало запускаться 3 декабря 2025 года примерно с 11:00 по московскому времени и корректно функционирует только при использовании VPN.
Накануне Роскомнадзор заявлял о наличии на платформе контента, неподходящего для несовершеннолетних, и предупреждал о возможной блокировке, если разработчики не усилят модерацию. Ведомство указывало на угрозы, связанные с травлей и риском контактов детей с потенциально опасными пользователями.
У школьников траур.
Учитывая PDFилский скандал, я удивлён что его ещё в Британии не заблокали. Они ведь тоже любители все запретить под предлогом защиты детей.
сами себе они точно запрещать не станут))
Ага ага, а потом и все остальное перебанят, вы думете тем кто это делает есть разница что блокировать?
даа, наконец то!
Ага, наконец-то у нас создан прецедент, когда можно блочить игры в одностороннем порядке со стороны государства, и даже причина особо не нужна. Сегодня роблокс, завтра ред дед редемпшн 2 с гта5 в придачу, послезавтра кс и так далее, тенденция в общем ясна.
фатализм явно не твоё. или старайся лучше или не отыгрывай фаталиста
Сейчас абсолютно серьёзно: буквально 20 минут назад услышал крик с плачем соседского пацана этажом ниже.
это не страшно, вот если бы заплакал сам сосед вот да, шок контент))
Не факт что из-за Роблокс. Может это отчим в него вошел.
Ставьте сетки под окнами...
Какие же люди черствые на ПГ.
Ага, радуются блокировкам. Сегодня Роблокс, завтра на очереди их любимая игра под каким-либо предлогом, а там может быть даже и Стим. Это напоминает мне тут бабку, которая орала что интернет им и на... не нужон.
Пока их любимую онлайн-гоцалку не заблокируют по желанию левой пятки очередного клоуна, то они так и будут зубоскалить. Типа "смарити какие мы ценники-мезантрапы пачти Жокиры давайте посмеемся над очередной блокировкой". А потом "ряяя за чтооо миня-тааа мааам...".
Те кто радуется этому, вы думать умеете? Сегодня одно, а завтра то что нравится именно вам, посмотрю как вам радостно будет. Если что я не защищаю роблокс и не играю в него
У большинства людей стадный инстинкт и еще примитивное мышление, они не понимают что скоро отключат то что их затронет а пока радуются.
Ой, да ладно. Все будем юзать анонемайзеры. Как будто мы что-то можем изменить. Пока эта рыба не сгниет полностью, ниче не поменяется. Благо рыба уже старая. Протухнет быстро.
Да понятно что будем обходить, но все таки лучше когда все доступно без всяких обходов, как это было раньше. А еще тревожат новости о том что могут отрубить интернет от зарубежного, и тогда не в Стим не зайдем и вообще никуда. Что вот тогда делать даже не знаю
блин, если заблокали то не круто, вчера сидел всю ночь и прокачивался в одной игре, верните время боблокс.
заголовок писал школьник, который ещё не проходил запятые?