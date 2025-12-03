Roblox перестал работать в России: тысячи жалоб причины остаются неизвестными

Пользователи по всей России массово сообщают о сбоях в работе популярной онлайн-игры Roblox. По данным сервиса мониторинга Downdetector, приложение перестало запускаться 3 декабря 2025 года примерно с 11:00 по московскому времени и корректно функционирует только при использовании VPN.

Накануне Роскомнадзор заявлял о наличии на платформе контента, неподходящего для несовершеннолетних, и предупреждал о возможной блокировке, если разработчики не усилят модерацию. Ведомство указывало на угрозы, связанные с травлей и риском контактов детей с потенциально опасными пользователями.