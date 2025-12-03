ЧАТ ИГРЫ
Roblox перестал работать в России: тысячи жалоб причины остаются неизвестными

RedDay13 RedDay13

Пользователи по всей России массово сообщают о сбоях в работе популярной онлайн-игры Roblox. По данным сервиса мониторинга Downdetector, приложение перестало запускаться 3 декабря 2025 года примерно с 11:00 по московскому времени и корректно функционирует только при использовании VPN.

Накануне Роскомнадзор заявлял о наличии на платформе контента, неподходящего для несовершеннолетних, и предупреждал о возможной блокировке, если разработчики не усилят модерацию. Ведомство указывало на угрозы, связанные с травлей и риском контактов детей с потенциально опасными пользователями.

Ziyter7

У школьников траур.

Комментарий удален
Ziyter7 нитгитлистер

Учитывая PDFилский скандал, я удивлён что его ещё в Британии не заблокали. Они ведь тоже любители все запретить под предлогом защиты детей.

нитгитлистер Ziyter7

сами себе они точно запрещать не станут))

MNM 777
TheLokich

Ага ага, а потом и все остальное перебанят, вы думете тем кто это делает есть разница что блокировать?

MNM 777 TheLokich
нитгитлистер

даа, наконец то!

Barrie Butsers

Ага, наконец-то у нас создан прецедент, когда можно блочить игры в одностороннем порядке со стороны государства, и даже причина особо не нужна. Сегодня роблокс, завтра ред дед редемпшн 2 с гта5 в придачу, послезавтра кс и так далее, тенденция в общем ясна.

нитгитлистер Barrie Butsers

фатализм явно не твоё. или старайся лучше или не отыгрывай фаталиста

MrGamerDad

Сейчас абсолютно серьёзно: буквально 20 минут назад услышал крик с плачем соседского пацана этажом ниже.

нитгитлистер

это не страшно, вот если бы заплакал сам сосед вот да, шок контент))

Рикочико

Не факт что из-за Роблокс. Может это отчим в него вошел.

Neikxi

Ставьте сетки под окнами...

Алан Битаров

Какие же люди черствые на ПГ.

Alamut95

Ага, радуются блокировкам. Сегодня Роблокс, завтра на очереди их любимая игра под каким-либо предлогом, а там может быть даже и Стим. Это напоминает мне тут бабку, которая орала что интернет им и на... не нужон.

13
CounterShade

Пока их любимую онлайн-гоцалку не заблокируют по желанию левой пятки очередного клоуна, то они так и будут зубоскалить. Типа "смарити какие мы ценники-мезантрапы пачти Жокиры давайте посмеемся над очередной блокировкой". А потом "ряяя за чтооо миня-тааа мааам...".

Константин335

Те кто радуется этому, вы думать умеете? Сегодня одно, а завтра то что нравится именно вам, посмотрю как вам радостно будет. Если что я не защищаю роблокс и не играю в него

Di Raizel

У большинства людей стадный инстинкт и еще примитивное мышление, они не понимают что скоро отключат то что их затронет а пока радуются.

Raphtallia

Ой, да ладно. Все будем юзать анонемайзеры. Как будто мы что-то можем изменить. Пока эта рыба не сгниет полностью, ниче не поменяется. Благо рыба уже старая. Протухнет быстро.

Константин335 Raphtallia

Да понятно что будем обходить, но все таки лучше когда все доступно без всяких обходов, как это было раньше. А еще тревожат новости о том что могут отрубить интернет от зарубежного, и тогда не в Стим не зайдем и вообще никуда. Что вот тогда делать даже не знаю

JesusH.Christ
UniversalAdrien
DefiantOrenthal

блин, если заблокали то не круто, вчера сидел всю ночь и прокачивался в одной игре, верните время боблокс.

Finni24

заголовок писал школьник, который ещё не проходил запятые?

