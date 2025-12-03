"Слишком опасно для детей": Роскомнадзор официально заблокировал Roblox

Еще днем тысячи российских геймеров столкнулись с необъяснимой ошибкой подключения к серверам Roblox. Пользователи предполагали, что это мог быть обычный технический сбой на стороне разработчиков, однако к концу сегодняшнего дня подтвердилось самое страшное. Роскомнадзор принял решение официально заблокировать популярную песочницу на территории РФ из-за целого списка серьезных рисков, которые, по мнению ведомства, скрывает за собой игра.

Как сообщает регулятор, платформа неоднократно демонстрировала неспособность своей системы модерации обеспечить безопасность пользователей. Причиной блокировки стало обилие материалов с пропагандой вещей и тем, которые крайне нежелательны для молодых игроков, а в некоторых случаях подпадают под прямой запрет на территории страны. Кроме того, в Роскомнадзоре считают, что разработчики игры неспособны оперативно реагировать на эту проблему и удалять деструктивный контент.

Однако, помимо идеологических причин, ведомство указало на реальную угрозу для всех игроков. По данным Роскомнадзора и журналистских расследований, игра стала площадкой для домогательств. Злоумышленники знакомятся в чатах, выманивают материалы личного характера и пытаются перенести общение в реальную жизнь.

Вместе с этим аналитики фиксируют тысячи случаев, когда преступники через социальную инженерию заставляют детей предоставлять доступ к банковским счетам родителей. Ущерб от таких действий с начала года уже превысил 850 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что предупреждения в адрес платформы направлялись неоднократно, но «сигнал услышан не был».

Стоит отметить, что на самом деле угроза блокировки или жесткого регулирования Roblox существует не только в России. Песочница последние несколько лет регулярно оказывается в центре скандалов разного уровня и находится под пристальным присмотром контрольных ведомств в США и Европе. Многие международные политики и журналисты (например, издание The Guardian, назвавшее игру «адом») обвиняют Roblox в том, что там нет надлежащей модерации, поэтому вопрос об ограничении доступа к платформе серьезно рассматривается и в других странах.