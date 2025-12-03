ЧАТ ИГРЫ
"Слишком опасно для детей": Роскомнадзор официально заблокировал Roblox

Gutsz Gutsz

Еще днем тысячи российских геймеров столкнулись с необъяснимой ошибкой подключения к серверам Roblox. Пользователи предполагали, что это мог быть обычный технический сбой на стороне разработчиков, однако к концу сегодняшнего дня подтвердилось самое страшное. Роскомнадзор принял решение официально заблокировать популярную песочницу на территории РФ из-за целого списка серьезных рисков, которые, по мнению ведомства, скрывает за собой игра.

Roblox перестал работать в России: тысячи жалоб, причины остаются неизвестными

Как сообщает регулятор, платформа неоднократно демонстрировала неспособность своей системы модерации обеспечить безопасность пользователей. Причиной блокировки стало обилие материалов с пропагандой вещей и тем, которые крайне нежелательны для молодых игроков, а в некоторых случаях подпадают под прямой запрет на территории страны. Кроме того, в Роскомнадзоре считают, что разработчики игры неспособны оперативно реагировать на эту проблему и удалять деструктивный контент.

Однако, помимо идеологических причин, ведомство указало на реальную угрозу для всех игроков. По данным Роскомнадзора и журналистских расследований, игра стала площадкой для домогательств. Злоумышленники знакомятся в чатах, выманивают материалы личного характера и пытаются перенести общение в реальную жизнь.

Вместе с этим аналитики фиксируют тысячи случаев, когда преступники через социальную инженерию заставляют детей предоставлять доступ к банковским счетам родителей. Ущерб от таких действий с начала года уже превысил 850 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что предупреждения в адрес платформы направлялись неоднократно, но «сигнал услышан не был».

Стоит отметить, что на самом деле угроза блокировки или жесткого регулирования Roblox существует не только в России. Песочница последние несколько лет регулярно оказывается в центре скандалов разного уровня и находится под пристальным присмотром контрольных ведомств в США и Европе. Многие международные политики и журналисты (например, издание The Guardian, назвавшее игру «адом») обвиняют Roblox в том, что там нет надлежащей модерации, поэтому вопрос об ограничении доступа к платформе серьезно рассматривается и в других странах.

Summor Ner
Роскомнадзор официально заблокировал Roblox

Впервые Роскомнадзор сделал что-то по настоящему хорошее. Я за это даже выпью.🥳

26
OnlyWatch

Зря смеешься, скоро они начнут везде видеть "опасность для детей" и начнут блокировать все подряд, возможно и те игры, в которые ты играешь.

14
JIuHK OnlyWatch

Макс не заблокируют. Можно не переживать

6
YouCantStopMe

стим следующий.

2
Никита Дроздоvv

ДА БЛИН, как же уже достали эти РКН. Мне всё равно на Roblox, но то что РКН в последнее время уж слишком активизировались, мне вообще это не нравится. РКН – компания нехороших людей. Они уже на самом деле ДОСТАЛИ!!! 😡

18
вупсич пупсич

В последнее время?
А так уже поздно возмущаться. Все кто хотели свалили, я кстати тоже.

7
Никита Дроздоvv вупсич пупсич

До СВО они особо не отсвечивали, но после начала СВО, началась какая-то жесть. А вот по поводу уехать, я не готов сваливать, у меня в городе знакомые и родные, поэтому я не готов уезжать. Да и куда? Да и денег нужно немало, поэтому я вряд ли когда нибудь уеду.

4
H-DS

Отличные люди. Кто еще кроме них будет блокировать такое?

3
Ahnx

А что это? Очередной майнкрафт? Туда ему и дорога.

14
Aleksey Aleshka

Класс. Больше запретов богу запретов. Ммммммм

7
Kalaka Whitewing

Не то, что твоё любимое кинцо от Cockstar, да? )

RedDay13

Ну как сказать... игра, что в моменте обгоняла весь онлайн стима)

kotasha

Да пусть блочат деньги родителей будут целее ну пусть лучше чем другим займутся чем в этом сидеть.

10
TinyKirk

А ты чё тут сидишь? Иди делом займись

5
kotasha TinyKirk

Новорега забыли спросить.

4
Raphtallia

Бегом на завод. Что вы тут время зря прожигаете? Займитесь чем-то полезным.

1
Миханик Шестеренкин

Гайки крутятся, скпепы мутятся.

8
Aleksey Aleshka

Скрепы"?

3
Raphtallia Aleksey Aleshka

Да лучше-бы склепы. Там их уже заждался Аид, с горшком раскаленного масла.

1
Aleksey Aleshka

Это они про ВК? Или это другое?

стала площадкой для домогательств. Злоумышленники знакомятся в чатах, выманивают материалы личного характера и пытаются перенести общение в реальную жизнь.
8
Raphtallia

Вк крышуют, так что увы. Там это - *Вы нипанимаете, это другое*

2
ratte88

Повторюсь, обиженные и озлобленные скуфы всей душой рады, что детей лишили очередной игрушки.

7
Дрочеслав сын Сергея

Факты — вещь упрямая

Akmal Rj

Ну наконец-то!

6
J a r v i s

Начинается "Железный занавес" 2.0. На Роблокс в принципе по*уй, но время идёт, а снежный ком блокировок всё нарастает. Сегодня ещё заметил, что ранее работавший Google Colab теперь так и сыпет ошибками. Кому - нибудь однажды не понравится Стим или сделают пиратство как в ЕС наказуемым. Короче, наш Чебурнет становится Кванмёном.

6
ratte88

Аххах, начинается? Вот тебе мои закладки, у меня буквально 70% не открывается без впн. И это лишь закладки, не говорю уже про другие случайные сайты.

Кей Овальд

- Ловить преступников - не, у нас лапки
- Заблокировать детям игру и сделать вид, что проблема решена - да, конечно!!!

6
GoliafJx

Тут ловить преступников только на живца, а играть в этот мусор не каждый выдержит.

