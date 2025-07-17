В Roblox позволят легально создавать контент по "Пиле" и "Игре в кальмара"

Разработчики заключили лицензионное соглашение

Директор по продукту компании Roblox Мануэль Бронштейн объявил, что пользователи одноименной игровой онлайн-платформы смогут легально создавать контент по фильмам, сериалам и аниме. Пока что разработчики заключили лицензионное соглашение с четырьмя партнерами — Lionsgate, Netflix, SEGA и Kodasha.

Это уже открыло доступ к 7 франшизам:

Киноциклы «Пила», «Сумерки», «Иллюзия обмана» и «Дивергент»;

Сериалы «Игра в кальмара» и «Очень странные дела»;

Игровая франшиза Like a Dragon (ранее Yakuza).

Еще две интеллектуальных собственности добавят в ближайшие недели — аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» и «О моем перерождении в слизь». Больше IP анонсируют в конце 2025 года.